KOLUM | Satu perkembangan menarik dalam dunia pekerjaan hari ini ialah semakin ramai pekerja Generasi Z (Gen Z) merancang meninggalkan pekerjaan mereka dalam tempoh yang singkat.

Ada kajian dan laporan yang menunjukkan kecenderungan tinggi dalam kalangan pekerja muda untuk bertukar majikan, malah ada yang merancang meninggalkan pekerjaan dalam tempoh setahun.

Fenomena itu menimbulkan kebimbangan dalam kalangan majikan. Gen Z sering dilabel sebagai generasi tidak setia, tidak sabar, terlalu memilih pekerjaan dan gemar bertukar kerja.

Namun, adakah benar generasi muda hari ini bermasalah? Atau sebenarnya sebahagian majikan masih menggunakan pendekatan pengurusan lama untuk menghadapi realiti dunia pekerjaan yang sudah berubah?

Saya melihat persoalan ini dari perspektif pengalaman hidup dan kerjaya sendiri.

Kini saya seorang warga emas dan OKU selepas mengalami strok yang menyebabkan separuh badan mengalami kelumpuhan. Saya pernah melalui pelbagai fasa pekerjaan dan keusahawanan.

Saya juga pernah bekerja dan menguruskan perniagaan di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu, selama hampir dua dekad. Kini, saya meneruskan kehidupan sebagai penulis dan freelancer dalam bidang kecerdasan buatan (AI).

Pengalaman merentas industri, negara dan generasi memberikan saya perspektif bahawa hubungan antara majikan dengan pekerja tidak boleh dinilai menggunakan ukuran yang sama sepanjang zaman.

Generasi terdahulu membesar dengan pemikiran bahawa pekerjaan tetap ialah asas kestabilan kehidupan. Seseorang boleh bekerja selama 20 hingga 30 tahun dengan sebuah organisasi, membina kerjaya dan menunggu persaraan.

Kesetiaan kepada majikan dianggap sebagai nilai profesional yang penting.

Majikan bukan keluarga kita

Namun, Gen Z membesar dalam dunia internet, telefon pintar, media sosial, ekonomi digital dan AI. Mereka mempunyai akses kepada maklumat, peluang pekerjaan antarabangsa dan sumber pembelajaran yang tidak pernah dinikmati generasi terdahulu ketika berada pada usia yang sama.

Mereka tahu kemahiran boleh ditawarkan kepada pasaran global. Mereka boleh bekerja dari rumah, menjadi freelancer, membina perniagaan digital atau menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan di negara lain.

Oleh itu, mereka tidak semestinya melihat sesuatu pekerjaan sebagai komitmen sepanjang hayat.

Saya tidak menganggap perubahan ini sebagai kelemahan. Ia sebahagian daripada evolusi dunia pekerjaan.

Bagaimanapun, saya juga tidak bersetuju jika pertukaran kerja terlalu kerap dianggap sentiasa menguntungkan. Pengalaman, disiplin, kesabaran, kepakaran dan kemampuan menyelesaikan tanggungjawab memerlukan masa.

Gen Z perlu memahami bahawa membina kerjaya bukan sekadar mengejar kenaikan gaji setiap beberapa bulan.

Ada satu ungkapan yang semakin relevan dalam dunia pekerjaan: majikan bukan keluarga kita.

Pada asasnya, hubungan pekerjaan ialah hubungan profesional yang mempunyai hak dan tanggungjawab kedua-dua pihak.

Selama bertahun-tahun, sesetengah organisasi menggunakan istilah kekeluargaan untuk membina kesetiaan pekerja. Pekerja diminta memberikan komitmen, berkorban masa dan mengutamakan kepentingan syarikat.

Namun, apabila berlaku kemerosotan perniagaan, pemberhentian pekerja dilakukan atas alasan penstrukturan semula.

Pekerja yang dahulu dianggap sebahagian daripada keluarga organisasi akhirnya kehilangan pekerjaan.

Itu bukan bermaksud semua majikan bersikap demikian. Banyak organisasi menghargai pekerja dan menjaga kebajikan mereka. Namun, budaya kekeluargaan tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk mengeksploitasi tenaga kerja.

Berdasarkan pengalaman saya dalam pengurusan dan keusahawanan, kesetiaan tidak boleh dibina melalui slogan semata-mata.

Kemahiran bersama pemikiran kritis

Majikan perlu menawarkan gaji yang adil, peluang meningkatkan kemahiran, persekitaran kerja yang sihat dan kepimpinan yang menghormati manusia.

Pengurus yang baik bukan sekadar mengarahkan pekerja menyiapkan tugasan. Mereka membina bakat, mengembangkan potensi dan memberikan peluang kepada pekerja untuk maju.

Pekerja yang berbakat akan mempunyai sebab untuk terus bersama organisasi apabila mereka melihat masa depan di situ.

Sebagai seseorang yang pernah bekerja dalam IT dan telekomunikasi serta kini aktif sebagai freelancer AI, saya melihat perubahan yang lebih besar sedang berlaku.

AI bukan sekadar teknologi baru. Ia sedang mengubah cara manusia bekerja, belajar, menghasilkan kandungan, menjalankan perniagaan dan menawarkan perkhidmatan.

Gen Z mempunyai kelebihan kerana mereka lebih dekat dengan teknologi digital. Namun, kelebihan itu tidak bermakna mereka boleh mengabaikan asas profesionalisme.

Kemahiran teknologi perlu disertai pemikiran kritis, komunikasi, disiplin, kreativiti dan kemampuan menyelesaikan masalah.

Seorang pekerja pemasaran perlu memahami AI. Wartawan perlu memahami analisis data. Pengatur cara perlu menyesuaikan diri dengan automasi. Usahawan perlu memahami ekonomi digital.

Pekerjaan yang ada hari ini mungkin berubah atau hilang dalam tempoh beberapa tahun akan datang.

Saya percaya masa depan bukan pertandingan antara generasi muda dengan generasi lama. Kita memerlukan kerjasama antara pengalaman dengan inovasi.

Generasi muda boleh mengajar teknologi baru. Generasi berpengalaman pula boleh berkongsi kebijaksanaan, etika profesional dan pengalaman menghadapi kegagalan.

Saya sendiri tidak melihat warga emas atau status OKU sebagai alasan untuk berhenti belajar. Selepas strok, saya memilih untuk terus menulis, membaca, meneroka AI dan menghasilkan karya.

Teknologi memberikan ruang baharu untuk saya terus produktif walaupun kemampuan fizikal tidak lagi seperti dahulu.

Inilah sebabnya saya percaya bakat dan produktiviti manusia tidak sepatutnya dinilai berdasarkan usia, keadaan fizikal atau generasi semata-mata.

Justeru, apa yang perlu berubah?

Majikan berubah, pekerja matang

Majikan perlu mengubah pendekatan pengurusan tenaga kerja. Mereka perlu menyediakan gaji yang munasabah, peluang pembangunan kerjaya, latihan teknologi, kepimpinan yang baik dan persekitaran kerja yang menghormati kehidupan pekerja.

Gen Z pula perlu membina kemahiran yang mempunyai nilai pasaran, menjaga profesionalisme, menepati janji dan memahami bahawa kejayaan memerlukan komitmen jangka panjang.

Kerajaan dan institusi pendidikan juga perlu memastikan sistem pendidikan serta latihan seiring dengan perubahan industri, khususnya AI, automasi dan ekonomi digital.

Kita tidak boleh terus melahirkan graduan untuk pekerjaan yang mungkin sudah berubah apabila mereka memasuki pasaran kerja.

Sebagai warga emas yang pernah melalui pelbagai pengalaman saya percaya setiap generasi mempunyai cabaran tersendiri.

Generasi saya belajar bertahan dalam keadaan sukar. Gen Z pula perlu belajar menyesuaikan diri dalam dunia yang berubah dengan sangat pantas.

Jangan terlalu cepat melabel Gen Z sebagai generasi tidak setia. Pada masa yang sama, jangan menganggap semua tindakan meninggalkan pekerjaan sebagai keputusan yang bijak.

Majikan perlu berubah, pekerja perlu matang dan kedua-duanya perlu memahami bahawa hubungan pekerjaan mesti berasaskan keadilan serta saling menghormati.

Akhirnya, saya ingin mengemukakan satu persoalan kepada majikan di Malaysia: Jika pekerja terbaik anda mempunyai banyak pilihan di luar sana, apakah sebab yang anda berikan untuk membuatkan mereka memilih untuk terus bekerja dengan anda?

Dunia pekerjaan sudah berubah. Cara kita mengurus manusia juga mesti berubah.

Jangan hanya mahu pekerja yang setia kepada organisasi. Jadilah organisasi yang layak menerima kesetiaan pekerja.

MOHD FUDZAIL MOHD NOR seorang OKU, penulis dan pemenang anugerah sastera.

Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysiakini.





