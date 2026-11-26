Ketua adat Negeri Sembilan yang dipertikaikan, Undang Luak Sungei Ujong Mubarak Thahak @ Dohak, akan dibawa ke Mahkamah Sesyen Seremban bagi menghadapi pertuduhan jenayah esok.

Sistem penjadualan mahkamah menunjukkan dia akan didakwa di bawah Akta Hasutan di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen Tasnim Abu Bakar pada jam 9 pagi.

Dia dikatakan akan berdepan pendakwaan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Hasutan 1948 iaitu berkaitan menyebut perkataan menghasut yang didakwa dilakukan pada April lepas.

Peguam Mubarak mengesahkan perkara itu kepada Malaysiakini ketika dihubungi hari ini.

Mubarak dilucutkan jawatan sebagai undang luak Sungei Ujong pada 13 Mei 2025 selepas dia memecat dua ketua suku berhubung dakwaan salah guna dana kerajaan.

Terdapat 33 alasan yang dilaporkan berhubung pelucutan jawatan Mubarak, termasuk tindakan yang didakwa melanggar hukum syarak dan adat, dengan laporan dibuat kepada polis serta Majlis Agama Islam Negeri Sembilan.

Sejak April tahun ini, Mubarak dan sekutunya cuba menggunakan kuasa di bawah perlembagaan negeri untuk menyingkirkan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar dan menggantikan baginda dengan sepupunya, Tunku Nadzaruddin Tuanku Ja’afar, sekali gus mencetuskan kebuntuan yang berpanjangan.

Pada petang 19 April, Mubarak bersama tiga lagi undang mengadakan sidang media bagi mengumumkan keputusan mereka untuk menurunkan Tuanku Muhriz dengan mendakwa bahawa mereka telah menjalankan siasatan menyeluruh terhadap baginda.

Mereka juga mengisytiharkan Tunku Nadzaruddin Tuanku Ja’afar sebagai Yang di-Pertuan Besar yang sah pada sidang media yang sama.

Tunku Nadzaruddin disytiharkan sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12

Bagaimanapun, Dewan Keadilan Undang (DKU) memuktamadkan pelucutan jawatan Mubarak berserta penyingkiran dua lagi pembesar yang menentang itu melalui warta kerajaan pada 23 Okt tahun ini.

Selain Mubarak, warta itu turut melucutkan jawatan Badarudin Abdul Khalid sebagai Syahbandar Sungai Ujong. Jawatan syahbandar merupakan mekanisme semak dan imbang yang berpengaruh terhadap undang di Sungai Ujong.

Sementara itu, pelucutan jawatan Maarof Mat Rashad sebagai Undang Jelebu berkuat kuasa pada 31 Mei 2023.