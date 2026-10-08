国会报道

高教部将统一各公立大学的纪律规章，确保学生在行使言论、结社与和平集会自由等权利时，不会遭受差别对待。

高等教育部部长赞比里今天表示，此举势在必行，因为各大学所订规章有出入，包括针对学生活动与批评时政的相关规定。

他指出，这种现象导致个别大学获准进行的相关事项的标准不一。

“我们审视各校以种种理由限制学生自由，包括各大学自订的纪律规章时，发现其中确有矛盾。”

“有些事在这所大学可行，那所大学却不可以；某种批评在这里获准，在那里却遭禁止。”

“因此，这些正是大学层面亟待统一规范的事务。”

赞比里是今天在国会答复伊党彭加兰吉巴国会议员阿末玛祖克（Ahmad Marzuk Shaary）的提问时，表达上述看法。

阿末玛祖克质询，政府决定废除《1971年大专法令》（AUKU）后，高等教育部在拟订新大专法律框架的过程中，是否承诺与各学生团体对话交流。

已暂停相关纪律处分

赞比里透露，高等教育部采取即时行动，全面暂停公立大学内涉及言论自由、观点表达、公开批评及和平集会的纪律处分程序。

他补充，先前因上述事由所采取的纪律行动亦一律撤销，至于严重罪行，则仍受国家刑事法律制约。

赞比里指出，统一大学规章乃政府构建新大专法律框架的步骤之一。

他表示，政府目前正研议将高等教育相关的各项法规整合于单一框架之下的可能性，即拟议中的《单一高等教育法》。

“我们统筹兼顾各个层面，以确保此类议题不再发生。”

据他透露，新法律框架将全面检视整个高等教育生态系统，涵盖理工学院的发展以及大学预科班等大学先修教育。

他强调，政府期望这项新法令能成为经得起时间考验，足以涵盖未来十、二十乃至三十年的法律框架。

咨询过程不厚此薄彼

赞比里表示，对话咨询过程决不厚此薄彼，将涵盖所有学生团体，不论政治倾向为何，甚至包括隶属政党的学生组织。

他表示，届时将汇聚并统整各方见解，草拟更面面俱到的高等教育法律框架。

随着今年爆发一连串的学运抗争，学生自由及各大学因校而异的纪律管理手法，遂成为社会关注的焦点。

今年二月，30多个学生团体游行至国会大厦，指控《大专法令》打压学生自由，并赋予校方过大权力，要求将其废除。

此外，马来亚大学百余名学生曾于1月发动静坐抗议，反对校方不经正当程序直接处分学生的政策。

当时学生要求废除该项政策，并主张检讨纪律框架时必须有学生代表参与，以昭公允、透明与问责。

今年8月，首相安华宣布将彻底废除《大专法令》，且绝不会为了达到相同管控目的而引进任何新法律。

赞比里随后说明，《2026至2035年高等教育蓝图》（RPTM）其实已纳入《大专法令》的替代法案，以建立更全面的国家高等教育法律框架，同时强调过渡机制至关重要，以确保从废除《大专法令》至新法令生效期间，大学运作不会受到影响。