首相安华指出，缅甸政府准备大规模接回非法滞留大马的缅甸公民，并愿意承担相关费用。

《马新社》报道，他说，迄今已有逾1万零493名缅甸公民搭乘班机与海军舰艇回国；后续遣返事宜，将由大马内政部与缅甸相关部门进一步协商。

安华指出，大马赞赏缅甸愿意接回国民，毕竟鲜少有国家愿意自掏腰包大规模接返自己的国民。

“依我的经验，极少、甚至几乎没有国家愿意像缅甸这样，自费大规模接返本国公民。”

缅甸军政府领导人敏昂莱昨天起官访大马两天。安华今天在两人的联合记者会上发表上述谈话。

安华表示，一旦核实记录，其余在押的缅甸公民将依规按程序遣返。

他说，敏昂莱也表明，目前扣留在移民局扣留营的3000至4000名缅甸公民，皆会遣返。

他指出，当局必须先核实当事人的国籍与背景，包括是否有犯罪前科，才能完成遣返程序。

安华也感谢缅甸坦诚配合，尤其是协助国民返国。

两国领导人在双边会谈上也探讨多项重点课题，包括如何确保自愿、安全且有尊严地遣返非法滞留大马的缅甸各族公民。

两国同意深化关系

此外，马缅两国同意深化双边关系，着重推动以民为本的合作，涵盖贸易、投资、教育、农粮、能源、医疗保健与能力建设。

安华说，两国致力深化合作，同时也顾及必须解决的问题。

“我们长期保持友好关系，但近来的局势在一定程度上阻碍了进展。因此，我们当然期盼能加深合作。”

“当然，我们也顾及东盟机制，但也了解贵国政府付出了巨大努力，不仅深化双边关系，也在国内推行必要的政策改革与调整。”

安华说，马缅经贸展现巨大潜力，双边经济活动同比增长逾140%。

早上官方欢迎仪式

今天清早，敏昂莱抵达布城首相署出席官方欢迎仪式，安华于上午9点左右在场迎接，现场奏响两国国歌。

随后，敏昂莱在慕哈末努亚丁少校陪同下，检阅由皇家马来军团第一营（礼仪）3名军官与103名士兵组成的仪仗队。

在场者包括外交部长莫哈末哈山、内政部长赛夫丁、投资贸易及工业部长佐哈里、内阁成员、外交通使节与政府高官。

欢迎仪式结束后，敏昂莱签署贵宾留言簿，接着与安华举行闭门会谈，随后率领两国部长与官员召开双边会议。



