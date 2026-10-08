国会通过《2026年食品（修正）法案》，惟多名议员在辩论时质询修正法案能否解决线上线下销售的“网红”食品可能带来的健康风险，以及该法案对消费者和销售商的影响。

卫生部长祖基菲里今天在国会提呈《2026年食品修正法案》 二读时，共有35名国会议员辩论。

议员们接连质问，执法单位将如何落实拟议扩大的食品接触材料安全保障，包括抽样检测、标签标注及虚假标签等规格。

随着进口网红糖果与零食在线上愈发触手可及，多位议员亦对消费者权益的保障表达忧虑。

希盟行动党升旗山国会议员瑟丽娜指出，如今电商平台充斥各类包装食品与零食，一旦证实食品存在健康风险，究竟该由何方担责？

“涉及的不再是标签清晰的货柜，数千包裹络绎不绝，执法人员又如何逐一开箱拆检？”

“平台掌控商品的上架，从中抽取交易利润，又掌握买家的个人资料。”

“权力与责任共存，究竟谁该为国外卖家担责赔罪？”

“既然市场已移至荧幕上，权责也必须移至荧幕。”

执法需与时俱进

希盟公正党波德申国会议员阿米努丁则质问，当线上商家伪造标签、地址或误导资讯时，究竟由谁担责？

“消费者又从何得知担责方为何？更令人担忧的是，卫生部报告指出，检验出逾16种食品含有管制毒品，其中12种甚至标示虚假或残缺不全的地址。”

“面对如此困境，执法绝不能再停留在仅遵循定期程序，任由市场上流通违规食品，却无从追查肇事者。”

“因此我极力支持新条文，为了公众安全，在特定情况下应准许公开违规产品的资讯。”

促建立联合机制监管

巫统里巴兰国会议员苏海米在辩论时，敦促卫生部应与电商平台、通讯委员会（MCMC）、贸生部及海关建立跨部门联合机制，以便追踪卖家、调取关键数据，并迅速下架高风险产品。

“倘若民众提出检举，或当局下达执法指令，危险产品仍在市面上售卖，该机制亦须厘清担责方。”

谈及食品接触的材料，苏海米要求当局订立明确标准、扩充化验室检测能力，并给予企业充足的缓冲过渡期，以符合新规。

“新规应分阶段落实，并向微型及小型企业提供技术辅导，勿让合规变成大企业独享，小商家不堪重负的枷锁。”

他同时呼吁各方在食品安全、进口申报及清真认证上加强协调，并要求当局详述包括山打根与斗湖在内的各大沙巴关卡，目前检控与化验能力。

质疑小商贩实践方式

砂盟峇丹砂隆国会议员罗蒂亚（Rodiah Sapiee）亦质疑，偏远乡村的小贩与家庭式工作坊中如何贯彻执行食品接触材料的安全新规。

她指出，不少小型作坊至今仍习惯用水桶或普通塑料容器备料，甚至习惯性地用报纸包裹咸鲥鱼。

“那么，又将如何在草根层级推行这些标准？”

“现有的例行检查是否会评估容器与包材是否合规？卫生部又该如何确保此举不会加重缺乏专业技术知识小商贩的负担？”

新法或误判无辜商家

巫统淡边国会议员莫哈末伊萨（Mohd Isam Mohd Isa）指出，此修正案将赋予卫生总监极大职权，无需法庭判令，即可直接勒令生产有害食品的机构停业，并向社会公开违规资讯。

伊萨也支持卫生部应与线上执法当局紧密合作的建议，并援引卫生部自2019年至2020年8月间长达20个月的监察数据，在抽查的849项食品中，有21项含有管制毒药。

“更令人担忧的是，涉嫌的16个品牌中，有12个蓄意以虚假或缺漏的地址规避查缉。这个现象极其危险，此次修法为保护人民健康适逢其时。”

“我想询问卫生部订立何种具体的指南或作业程序，以确保不滥用无需法庭判令即可公开点名产品或商家的权力？倘若资讯有误或模糊，又该如何避免误伤守法的良善商家？”

他补充，开诚布公与精确无误，是此类案件的核心关键。

“面对商家隐匿虚假地址、或隐身网络贩售的情况，卫生部与通讯委员会以及各电商平台合作到了何种程度，以阻断网络销售？”

“我们绝不愿某项定为危险的食品，却依然能让民众在网络平台上随手买到。”

针对网络食品销售引发的隐忧，卫生部长祖基菲里在总结致词时指出，网络交易均属《食品法》规管范畴，且法例中“销售”一词的定义，本就涵盖电子交易。

“自2023年至2026年9月，针对网站、社交媒体及电商平台提出的封锁申请，已达2万3553宗。”

“这些案宗不仅反映违规风气日益严重，更凸显在数码环境下重整执法策略的迫切。”

针对提醒消费者方面，祖基菲里表示，卫生部将凭据明确的化验结果，在其食品安全与品质计划网站公布违规食品资讯，包括虚标地址的产品。

他说，预警亦将透过新闻声明及面子书、Instagram与TikTok等社交平台同步发布。

祖基菲里发表总结演讲后，《2026年食品（修正）法案》在众人的口头表决中顺利通过。







