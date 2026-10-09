“如果要交朋友，一定要找好朋友、值得信任的人。别轻易相信所有人。”

雪兰莪八打灵再也一所国民中学的中三学生，如此牢记父母的叮咛。自从校园学生死亡事件引起关注后，她变得加倍谨慎，外出时会选择与朋友或年长者结伴同行。

她告诉《当今大马》：“我必须和年长者同行，有时也会和朋友结伴。这是最安全的做法。”

她坦言，校园霸凌及学生死亡事件的新闻让她更加缺乏安全感。不过，校内安装的闭路电视一定程度上让她感到安心。

随着近期接连发生学生死亡事件，而震惊社会，《当今大马》采访的家长及监护人也表达同样的担忧。

最近一起事件发生于10月3日，柔佛永平一所学校的中四学生艾琳苏菲雅（Irene Sofiya Mohd Khairool Faisal）被发现昏迷不醒，浑身是血，最终证实当场死亡。

警方援引《刑事法典》第302条文文（谋杀）调查此案，一名16岁少年被延扣，以协助调查。

艾琳的一名同学形容她是校内成绩最优秀的学生之一，并相信她有能力在马来西亚教育文凭（SPM）考试中考获全科A的佳绩。

艾琳的死让公众想起16岁的叶芯嫙。她于去年10月14日在八打灵再也万达镇国中四校的女厕内遭人刺死。

在此之前，沙巴吧巴敦穆斯塔法国民宗教中学的13岁中一学生扎拉（Zara Qairina Mahathir），也于去年7月17日去世。她在前一天被发现昏迷于学校宿舍附近的沟渠内。

失去孩子很痛苦

对50岁的家长哈比巴（Habibah Mat Isa，上图）而言，校园暴力与霸凌事件的新闻，令身为母亲的她心情充满不安。

她语带哀伤地说：“我们从孩子年幼时一路把他们养大，直到他们成年。没想到，他们才16岁，我们还来不及看见他们的未来、看见他们建立事业，就得面对失去孩子的痛苦。”

“谈到这些事情，心里真的很难过，因为我们自己也有孩子。”

哈比巴（上图）认为，父母与孩子之间保持开放沟通非常重要，才能避免孩子把在学校遇到的问题藏在心里。

她也认为，校方必须迅速而严正地处理学生提出的每一项投诉。

家长也须承担责任

48岁的沙西库马兰（Sasee Kumaran，下图）则希望重新加强学校纪律，包括恢复训导老师及学生巡察员的角色。

“必须把纪律放在首位。训导老师必须严格，学生巡察员也必须认真履行职责。这样一来，学生才会更加尊重和服从训导老师及巡察员。”

沙西也建议，学校善用WhatsApp等通讯工具，一旦发生纪律问题或安全事故，就立即通知家长。

另一方面，46岁的校车司机克里斯南（Krishanan Ramadass，下图）认为，家长不应将处理学生纪律问题的责任完全交给校方。

“家长也必须承担责任。在我看来，家长的责任最为重要。”

“问题可能变得非常严重，甚至演变成学生不惜杀人的事件。家长必须发挥应有的作用。”

76岁的哈瓦依斯迈（Hawa Ismail）曾在学校担任普通助理，如今负责照顾孙子女。她认为，校方必须加强对学生的监督。

“以前在学校工作的经历跟现在不同。如今的监督比较松懈，学生需要受到更周密的照顾与监督。”

“必须留意谁进入学校、谁来到校园范围内，以及学生去了哪里。要仔细观察情况。”

67岁的水果摊贩阿都华哈（Abdul Wahab Ismail，下图）则认为，教育和监督孩子的责任不能完全落在教师肩上，尤其是在放学后。

“老师来到学校，照顾学生本来就是他们的责任，对吧？”

“但在校外，他们又怎么会知道发生什么事？家长或亲属必须多加留意。”

另一方面，接受《当今大马》访问的一名中三学生指出，维护安全的责任也始于家庭。

她说，老师经常在周会上提醒学生注意霸凌问题，并告知他们遇到危险情况时应采取的行动，包括向训导老师投诉。

“我觉得这一切可能都始于父母。父母必须教育孩子，让他们变得更有纪律。”

她告诉《当今大马》，柔佛最近发生的暴力事件也成为同学之间热议的话题，大家都对事件感到震惊。

“我必须和年长者一起行动，有时也会和朋友结伴。这是最安全的做法。”

另一名在八打灵再也一所国民中学就读中四生则说，她就读的学校设有匿名投诉渠道，让学生举报霸凌事件或他们认为存在危险的情况。

“我们有一个匿名信箱，可以把信件投进去，提出投诉。”

她表示，如果自己遇到任何事情，就会立即告知他人，以寻求协助。

谈及万达镇校园女厕刺死女学生案，她坦言对此感到有些担忧，因此尽量避免独处。

“我一直和朋友待在一起，不会独自前往某些地方。”

每两小时巡逻一次

在八打灵再也一所国民中学，校方采取多项安全措施，包括定时巡逻，以及使用扫描器检查学生是否携带利器。

在该校担任保安人员已有两年的莫哈末哈尼夫（Mohamad Haniff Mohamed Nordin，下图）说，校方也会进行突击检查。

他的日常工作包括巡查整个校园范围，尤其是较僻静的地点，例如高楼层的楼栋，以及装修工程完成后尚未启用的课室。他说，巡逻每两小时进行一次。

当被问及学校对学生而言是否仍然安全时，49岁的哈尼夫根据自己在该校的工作经验表示，目前情况仍在掌控之中。

“我在这里工作两年以来，目前都没有什么问题。”

不过，他曾经历一场惊险事件，一名学生当时试图从校内建筑物跳下。

他说，老师在警方、消防员及救护人员的协助下劝说该名学生，随后将学生送往医院。