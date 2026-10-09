尽管移工长期面对高昂招聘费，可能因此陷入债务束缚及强迫劳动的困境，但美国国务院最新评估发现，马来西亚没依据《1981年私人职业介绍所法令》提控任何一家职业介绍所。

美国国务院发布的《2026年贩卖人口报告》（TIP）显示，马来西亚继续三年维持第二级（Tier 2）评级。有关报告的评估期限为12个月，涵盖2025年4月1日至2026年3月31日。

报告指出，马来西亚在监管劳工招聘中介，以及追究涉及欺诈招聘行为者的民事或刑事责任方面，仍未达到应有水平。

不过，报告也承认，布城已加强打击人口贩运的力度。

债务加剧强迫劳役风险

马来西亚没有提控招聘中介情况与孟加拉国形成对比，后者为马来西亚输送劳工的中介机构，已面对法律行动。

《当今大马》今年6月报道，孟加拉有51家涉及向马来西亚输送劳工的私人招聘机构，因涉嫌涉及马来西亚劳工市场的违规行为，在达卡高庭被提控。

报告也特别点名孟加拉，指政府授权的招聘机构数量有限，导致部分劳工据报在抵达马来西亚前，已支付高达约7200美元（约合3万令吉）的费用。

报告指出，这些债务加剧了劳工遭受债务胁迫及强迫劳动的风险。

未明确界定何谓安置费

根据马来西亚《1981年私人职业介绍所法令》，招聘外籍劳工的中介机构必须取得人力资源部发出的执照，而非公民劳工的安置费上限为一个月的基本工资。

然而，美国《2026年贩卖人口报告》指出，法令并未明确界定何谓“安置费”，当局也未能有效执行相关收费上限。

“大多数移工支付的费用远超法定上限，进一步加剧他们遭受债务胁迫的风险。”

这些问题与《当今大马》过去调查的发现相呼应。

2021年，时任人力资源部长沙拉瓦南指出，《1981年私人职业介绍所法令》规定，非公民劳工的安置费上限为一个月的基本工资。

他说，相关费用可向雇主或劳工征收，但如果雇主已支付费用，中介机构就不得再向劳工收费。

然而，《当今大马》2023年的调查发现，移工通过多层中介被转手安排工作。这些中介不仅向雇主收取费用，也从移工的工资中抽取佣金。

部分中介甚至代收移工薪水并扣留护照，变相将移工困在有关安排中。业内人士形容，这类做法在业界相当普遍。

由谁承担一直存在争议

至于招聘费用究竟应由谁承担，多年来也一直存在争议。

《当今大马》2022年报道，尽管马来西亚已采纳“零招聘费”原则，规定招聘费用应由雇主承担，但当时并没有任何法律、政策或指令，能够为有效执行这个原则提供依据。

自连续三年列入第二级观察名单（Tier 2 Watch List），马来西亚在2021年一度降至第三级（Tier 3）。

2022年，马来西亚继续维持最低的第三级评级；2023年才重新升至第二级观察名单，并于2024年进一步升至第二级。此后两年的报告均维持这项评级。

2026年报告也指出，尽管雇主必须为每名聘用的移工缴付政府人头税，但部分雇主仍继续从移工工资中扣除这笔费用，有时甚至未事先告知移工。

15非法扣留护照案定罪

今年的报告记录了15宗因非法扣留护照而被定罪的案件，少于之前的16宗。不过，报告指出，马来西亚当局并未透露这些案件是否有任何一宗是因涉嫌人口贩运而接受调查。

在东南亚各国中，马来西亚目前的人口贩运评级处于中间水平。

印尼一样维持第二级评级；新加坡则继续维持第一级（Tier 1），即政府被评估为完全符合消除人口贩运最低标准的国家。

柬埔寨、缅甸和寮国则继续处于最低的第三级，意味着这些国家的政府既未达到最低标准，也未在相关工作上作出重大努力。

各国在招聘中介执法方面的差异，同样值得关注。

新加坡也曾面对移工被收取高额招聘费的问题，但当局已对违规职业介绍所采取执法行动，包括处理超额收费行为。

相比之下，马来西亚最新评估显示，没有任何职业介绍所遭到提控。

执法力度拨款有增加

尽管存在上述缺失，马来西亚仍得以维持第二级评级，主要是因为报告期内整体打击人口贩运的执法力度有所加强。

当局启动了209宗人口贩卖案件的调查，高于前一期的188宗；与此同时，检方共提控了128名嫌犯，高于此前的72人。

此外，人口贩运罪成的案件增至36宗，高于前一报告期的26宗。

反人口贩卖拨款也从2024年的900万令吉增加至去年的1060万令吉，而2026年获批的拨款为1110万令吉。

尽管如此，报告总结说，马来西亚仍未完全符合消除人口贩卖的最低标准。报告列出的未解决问题包括招聘过程中的剥削、官员涉案、受害者的鉴定工作不一致，以及对受害者的保护不足。

马来西亚政府此前曾将相关进展归功于《第三阶段国家反人口贩运计划》（2021年至2025年）。

此后，下一份为期五年的行动计划将继续加强鉴定受害者、调查与提控工作，打击涉案官员，并强化东马地区的受害者保护服务。