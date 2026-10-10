下午4点56分更新

前国阵策略通讯副主任司徒忠讥讽首相安华提呈2027年财政预算案时卖弄辞藻，结果遭巫青团团长艾科玛质疑其侮辱《可兰经》，而扬言报警。

事件起因是司徒忠今天较早在面子书发布贴文，谈及安华昨天发表财案演词时使用的“独特词汇”。

他在留言区表示，虽然自己不懂“lighad”（未来）是什么意思，但未见安华使用“liwat”（鸡奸）一词。

他也调侃安华使用的“pranata”（制度）一词，反问：“Pranata和Planta（人造奶油品牌）是一样的吗？”

随后，社交媒体广泛流传有关留言的截图。部分截图将这则留言放在一段《可兰经》经文摘录下方，而该经文中的“lighad”被解释为“未来的日子”。

阿拉伯词等同宗教用语？

事后，司徒忠另发贴文澄清和强调，自己针对“lighad”一词的评论并非意在侮辱《可兰经》，而只是评论安华使用该词。

“一个阿拉伯词汇，不会因为也出现在《可兰经》中，就自动成为纯粹的宗教用语。”

“是谁叫安华在财案演词中使用一个连许多普通民众都不明白的词汇？如果意思是‘未来’，那就直接说‘未来’。财案应该让人民看得懂。”

他也表示，如果自己“最终遭到逮捕”，而相关言论被媒体报道，真正应该感到羞耻的将是首相。

行动党党员联署谴责

司徒忠澄清其言论约半小时后，艾科玛（上图）发布其最初留言的截图，并要求对方公开道歉。

这名原任马六甲万里茂州议员也确认，将针对司徒忠的“愚蠢行为”报警，并声称对方的行为涉及嘲讽《可兰经》经文。

“如果你要玩政治，那是你的事，但以这种方式嘲讽《可兰经》经文，是一种极端行为。”

另一方面，13名行动党党员今日在联合声明中也表达类似看法，认为不应将司徒忠的言论“仅仅视为玩笑或文字游戏”。

“未必要是穆斯林，才尊重伊斯兰。言论自由不意味着可以侮辱，或嘲弄其他宗教信徒视为神圣的一切。”

“如果同样的事情发生在他的宗教上，我们也会团结起来声援并提出抗议。我们相信，相互尊重的原则须适用于所有宗教，不应有所偏袒或采取双重标准。”

称留言截图遭到编辑

面对舆论抨击，司徒忠随后再度在面子书发文重申，自己未上传相关《可兰经》经文的引文，并声称是“其他人”将该经文附加在其留言截图中。

“真正应该接受调查的，是制作并传播这类组合图像的人，包括他们在呈现相关内容时，是否误导公众，使公众无法正确理解我留言的原本语境。”

“别人可以拼凑图像、篡改语境，结果却要我为他们的所作所为承担指责。”

他补充说，自己也将针对那些编辑其留言截图的人报警。