晚上7点27分更新

2027财案 首相安华今日提呈2027年财案时，引述中华名句“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香”，强调改革艰难，但必须坚持。

“这句谚语反映人生与奋斗的真谛，宏远大业绝非出自长久的安逸，而是需要在困顿中持之以恒、忍辱负重，并敢于挺身赴难。”

“财案不仅是核算收入、分配拨款，更是考验政府是否履行受托责任，包括权力是否受制约、法律是否执行、人民的钱是否诚实管理？”

他强调，脆弱的制度不可能支撑稳健的经济，盘根错节的体制腐败必当痛加惩治、拔本塞源。

“朝圣基金局皇委会、联邦土地发展局（FELDA）风波，以及此前的一马公司丑闻，都应当警醒我们——当权力遭到滥用，损失的不只是金钱，还有人民的权利与国家的尊严。”

改革艰难仍坚持不懈

安华也提到，政府修宪通过国会服务法令，成功让国会恢复自主权，而且引入首相问答环节（PMQT）等，让首相直接接受质询。

然而，他也在致词中表示，昌明政府目前面对的难题莫过于推行限制首相权力法案时受到阻力。

“显然，最艰难的改革，就是限制自身权力的改革。今年，限制首相任期的法案提呈国会，但尚未获得三分二的支持。”

“至于分拆总检察长与检控官职能的建议，正深入研究。我们尊重国会程序，但推动这些改革的决心绝不会消退。”

他指出，政府也致力于为了保护儿童而修改法律，相继制定《反霸凌法案》与《网络安全法案》，强化人权委员会及儿童事务专员的职能，巩固吹哨者与证人保护。

此外，昌明政府恪守捍卫人权，废除强制死刑与企图自杀罪，并正名跟踪骚扰罪。

引用伊班语阿拉伯语等

安华今日身穿一套浅蓝色马来传统服装，在国会下议院提呈2027财案时，在演讲中也使用“segulai sejalai”这句伊班语，用以形容近期在马来西亚举办海湾航空巴林大奖赛时，众人齐心协力的团结精神。

这句源自伊班语方言的表达，意为步调一致、并肩同行。另一句伊班语词汇“mansang”，则意为“进步”或“向前迈进”。

安华也使用“waad”或“wa'ad”一词，这个词汇源自阿拉伯语，意为承诺或约定。

他强调，财案是负责任政府所作出的道德宣言，或称“国家承诺”（waad nasional）。

以下是安华在提呈财案时使用的一些词语：

segulai sejalai：步调一致、并肩同行

mansang：意为进步、向前迈进

waad（阿拉伯语）：承诺或约定

banjaran：山脉

pranata：机构、制度

inayat：帮助、保护或恩赐（来自真主）

Pemerataan：使某事物趋于均衡、公平或平均分布

seyogia：应当、理应、必须

zeitgeist（德语）：时代精神

dasawarsa：十年、一个年代

此外，安华也引用了马来古代诗人兼历史学家拉惹阿里哈兹（Raja Ali haji）于1847年创作的“Gurindam 12”中的诗句：

“对人民施行公正法律，乃君王获得恩佑的象征。”

安华说：“这句简短的诗句蕴含着深刻且令人难忘的意义，那就是权力的意义不在于地位的崇高，而在于人民所感受到的公平正义。”

“有威信的政府，不仅是个强大的政府，更是明白权力的语言必须伴随着信托责任与问责制。”

安华同时引用了淡米尔文学巨匠蒂鲁瓦卢瓦（Thiruvalluvar）的著名作品“Tirukkural”第731首诗中的诗句：

“Thalla Vilaiyulum Thakkaarum Thaazhvilaach Chelvarum Servadhu Naadu”

安华说：“这句话的意思是，一个优秀的国家，是个土地肥沃、人民学识渊博且品德高尚，同时财富繁荣而不忽视道德的国家。”

“显然，早在古代，蒂鲁瓦卢瓦就提醒人们，一个国家的伟大不能仅仅建立在丰富的资源与宏伟的地标之上，也必须以智慧、公正及人道精神为支柱。”

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