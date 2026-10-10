森美兰巫统主席加拉鲁丁强烈否认，自己有意在即将举行的州议会会议上，针对州务大臣依斯迈拉欣提呈不信任动议。

身兼葫芦顶州议员的加拉鲁丁强调，从未就此事进行任何讨论，也没有相关计划。

此外，他接受《自由今日大马》访问时表示，森州政府目前运作顺畅，不存在领导层危机。

“这不是真的。我们完全没有计划或讨论过要对州务大臣提呈不信任动议。”

“我为什么要这么做？”

加拉鲁丁更呼吁各方给依斯迈空间履行职责，而州领导层目前的首要任务，是落实各项计划与项目，以造福人民。

此前，有媒体引述消息人士报道，森美兰巫统正考虑对依斯迈（下图）提呈不信任动议，但最终决定仍须获得巫统中央领导层批准。

扎希称没有听闻

另一方面，巫统主席阿末扎希保证，即使有关传闻属实，他也会确保针对州务大臣的不信任动议不会发生。

根据《马来西亚前锋报》报道，身为副首相的扎希在万宜出席一项活动时指出，巫统中央领导层至今未接获任何有关这项计划的消息。

“我没有听说会有这样的事。即使这是真的，我也会确保它不会发生。”

森美兰州议会原定于10月16日召开，后来展延至11月26日，以配合隔日提呈的2027年森州财政预算案。

依斯迈于10月8日表示，尽管10名州行政议员的任命遭最高统治者撤销，森州政府依然运作顺畅。

他更选择优先处理村长及乡村发展与安全委员会（JPKK）成员的委任问题，稍后再解决备受争议的州行政议员危机。