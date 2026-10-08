森美兰州务大臣依斯迈拉欣选择优先处理，该州村长和乡村发展及安全委员会（JPKK）的任命事宜，暂缓解决备受争议的行政议员风波。

依斯迈强调，尽管森州最高统治者撤销10名行政议员的任命，目前州政府的行政事务在缺乏他们辅助下，仍顺利运作。

“众所周知，JPKK对基层扮演重要角色，因为人民在各方面需要援助时，都会依靠JPKK。”

针对行政议员的任命问题，依斯迈今天在面子书直播的记者会上表示，他将在稍后才处理有关事宜。

“今天，村长的任命顺利进行，没受到任何干扰。一切都很好。”

“所以，行政议员的问题目前可以稍候。因为，现在我们正一件一件事情处理。”

他是在记者追问行政议员任命问题时，如此回应。

州议会展延至11月底

另一方面，针对原定于本月举行的州议会会议，依斯迈宣布，会议已展延至11月底举行。

依斯迈在回答记者提问时说，州议会会议将由森州最高统治者主持开幕，但他没点名慕赫力兹。

“所以，我们会给予一点时间，并在11月底和12月举行州议会会议。”

“按照传统，州议会会议将由森州最高统治者主持开幕。”

9月16日，森州行政议会发文告，主张废黜慕赫力兹的决定有效。隔天，依斯迈拉欣证实，行政议会一致批准废黜慕赫力兹的宣告文件，并准备宪报纳扎鲁丁接任新严端。

慕赫力兹之后撤销了依斯迈以外的所有行政议员的任命，此事于9月24日宪报，惟逼宫派对此提出异议。

昨天，代表10人的律师楼Hafarizam Wan & Aisha Mubarak透露，他们已入禀法庭挑战撤销他们任命的宪报是否有效，因为未事先获得大臣的劝告。