通讯及多媒体委员会正调查，一名人士涉嫌就首相安华提呈2027年财政预算案时的用词，发布疑似侮辱伊斯兰的内容，并已录取其口供。

通讯委会（MCMC）今天发文告指出，有关内容涉及首相于昨天提呈2027年财案时使用的“lighad”（未来）一词，该词汇与《可兰经》放逐章第18节经文有关。

该内容被指嘲弄《可兰经》的神圣经文，而引起社会不安。

因此，通讯委会已录取有关人士的供词，以协助调查，并扣押一部手机及其电子SIM卡，以进行数码法证检查。

