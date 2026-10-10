MCMC向一人录供，查就首相用词发侮辱伊教贴文
通讯及多媒体委员会正调查，一名人士涉嫌就首相安华提呈2027年财政预算案时的用词，发布疑似侮辱伊斯兰的内容，并已录取其口供。
通讯委会（MCMC）今天发文告指出，有关内容涉及首相于昨天提呈2027年财案时使用的“lighad”（未来）一词，该词汇与《可兰经》放逐章第18节经文有关。
该内容被指嘲弄《可兰经》的神圣经文，而引起社会不安。
因此，通讯委会已录取有关人士的供词，以协助调查，并扣押一部手机及其电子SIM卡，以进行数码法证检查。
通讯及多媒体委员会正调查，一名人士涉嫌就首相安华提呈2027年财政预算案时的用词，发布疑似侮辱伊斯兰的内容，并已录取其口供。
通讯委会（MCMC）今天发文告指出，有关内容涉及首相于昨天提呈2027年财案时使用的“lighad”（未来）一词，该词汇与《可兰经》放逐章第18节经文有关。
该内容被指嘲弄《可兰经》的神圣经文，而引起社会不安。
因此，通讯委会已录取有关人士的供词，以协助调查，并扣押一部手机及其电子SIM卡，以进行数码法证检查。
不过，文告中未提到助查者的身份。
根据通讯委会，他们是援引《1998年通讯及多媒体法令》第233条文（不当使用网络设施或网络服务罪名）调查此案。
一旦罪成，可被判最高50万令吉罚款，或监禁不超过两年，或两者兼施。
通讯委会不忘提醒，民众在社交媒体行使言论自由时，必须负起责任，尊重宗教敏感课题，并维护多元种族与宗教社会的和谐。
司徒忠促查拼接截图者
前国阵策略通讯副主任司徒忠早前讥讽安华提呈财案时卖弄辞藻，并在留言区表示，虽然自己不懂“lighad”是什么意思，但未见安华使用“liwat”（鸡奸）一词。
结果，社交媒体广泛流传有关留言的截图。部分截图把留言跟一段《可兰经》经文摘录拼接，而该经文中的“lighad”被解释为“未来的日子”。
司徒忠之后发贴文澄清和强调，自己针对“lighad”一词的评论并非意在侮辱《可兰经》，而只是评论安华使用该词。他也说明，自己未上传相关《可兰经》经文，并声称是其他人将该经文附加在其留言截图中。
“真正应该接受调查的是制作并传播这类组合图像的人，包括他们在呈现相关内容时，是否误导公众，使公众无法正确理解我留言的原本语境。”
“别人可以拼凑图像、篡改语境，结果却要我为他们的所作所为承担指责。”
他补充说，自己也将针对那些编辑其留言截图的人报警。
此外，巫青团团长艾科玛质疑司徒忠侮辱《可兰经》，而扬言报警。
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