随着海军濒海战斗舰（LCS）的交付期限一再推迟，国防部长卡立诺丁表示，他已要求造船商加快工程进度，确保不再出现进一步延误。

此前，首艘战舰原定于今年12月交付，如今已展延至2027年4月，而且交付时将不配备主要反舰武器。

根据《马新社》报道，卡立诺丁补充，不会等待皇家调查委员会成立后才加快工程进度。

“完成首艘濒海战斗舰（LCS 1）是另一回事，并不取决于皇委会。否则，这艘战舰至今仍无法完工。”

“因此，我们已要求造船商加快工程进度，确保不再出现进一步延误。”

他是在柔佛哥打丁宜，向媒如此表示。当时，记者询及巴西古当国会议员哈山阿都卡林呼吁，通过各执法机构加快调查濒海战斗舰项目，而不是等待成立皇委会。

交执法机构调查

卡立诺丁也认为，此事最好交由反贪会和其他执法当局处理，而针对这项军舰计划，执法当局已对一名前海军首长采取刑事行动。

该名前海军首长也曾担任造船商莫实得海军造船厂（BNS）的执行董事。

《马新社》报道未点名这名前军官，但相信所指的是阿末南利（Ahmad Ramli Mohd Nor，上图）。

阿末南利于2022年因濒海战斗舰项目面对3项刑事失信罪控。不过，吉隆坡地庭去年裁定他精神状况不适合接受审讯，因此给予他释放但不等于无罪（DNAA）的裁决。

与数国谈采购导弹

至于采购新型导弹系统，以取代海军打击导弹（Naval Strike Missile，简称NSM）一事，卡立诺丁说，政府仍在与数个列入候选名单的国家谈判。

他说，这项采购不会取决于2027年财政预算案的拨款，因为国防部希望确保首艘濒海战斗舰不会因等待导弹配备而延误太久。

他指出，目前该舰已配备地对空导弹、反潜作战能力及电子干扰系统，尚待安装的能力则是舰对舰导弹。

这项濒海战斗舰计划于2014年7月签约，原定以91亿2800万令吉的成本，在2019年4月至2023年6月期间交付6艘战舰。这批战舰对海军更新老旧舰队至关重要。

然而，项目后来接连陷入成本超支、工程延误、财务不当行为指控，以及挪威撤销海军打击导弹出口许可证等问题。

首艘“马哈拉惹里拉级”（Maharaja Lela-class）濒海战斗舰原定于今年12月交付。不过，卡立诺丁于10月7日在国会告知，交付日期将展延至2027年4月，而且届时不会配备反舰导弹。

《2026年第2系列总稽查司报告》预测，若无法解决采购NSM导弹的问题，该舰可能要到2035年12月才能达到全面作战能力，届时主要合约早已于2030年4月届满。

“如果首艘濒海战斗舰于2026年8月26日或12月26日交付，移交时的训练及武器配备都将不完整。”

濒海战斗舰原本设计搭载8枚NSM导弹作为主要武器，可打击陆地及海上目标，射程超过200公里。

其他反舰武器包括一门57毫米两用炮及两门30毫米自动炮。两者的射程及火力都远不及NSM导弹。

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