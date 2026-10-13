能源及水务转型部副部长阿都拉曼表示，政府可能考虑要求数据中心自行管理水源供应，以避免影响消费者的供水。

阿都拉曼说，数据中心的用水量仍是政府关注的问题，尤其是设在水体附近、可能影响其他用水者的设施。

“例如，如果数据中心设在水池或蓄水池附近，我们可以要求它们自行取水，仅供本身营运使用，而不是将水作为商品转售。”

“这是为了避免对其他消费者造成不利影响。我们一直在检讨这个问题，确实必须采取行动。”

阿都拉曼今日在国会下议院回应伊党古邦阁亮国会议员端依布拉欣的提问时，如此表示。端依布拉欣询问，政府分配给数据中心的水源供应能力是多少，以确保满足其用水需求，同时不会影响家庭及工业用水需求。

端依布拉欣也质疑，分配给数据中心的电力容量是否准确反映实际需求，抑或可能导致电力供应过剩。

能源委员会正检讨

阿都拉曼回应，能源委员会正在检讨此事，以确保新增发电容量与需求相符。

他指出，部分设施可能预留了超出最终实际消耗量的电力。

“数据中心的电力需求很高，但实际用电量却较低，因此造成负担。”

阿都拉曼说，他曾建议要求数据中心制定独立的电力供应计划，让它们自行决定所偏好的能源来源。

“需求确实很高，尤其是在南部地区。我也建议它们自行制定独立的电力供应计划，至于采用太阳能、电池或其他方式，则由它们自行选择。”

此前，投资、贸易及工业部副部长沈志勤表示，政府只会在确保电力及水源供应充足，能够满足家庭及工业需求后，才批准数据中心项目。

沈志勤说，数据中心特别工作组（DCTF）会根据现有电力及水源供应容量评估申请，并优先保障居民的用水需求。只有在存在剩余供应容量的情况下，数据中心项目才会获批。

是否批准更多数据中心

与此同时，阿都拉曼表示，政府必须仔细审查在马来西亚设立的数据中心类型，以确保这些设施能为国家带来实际利益。

他指出，一些数据中心可能并不需要其所分配的全部资源，而其相对较少的人员规模可能会限制其对当地社区带来的直接就业效益。

他以新加坡为例说，马来西亚在评估数据中心投资时应采取更具选择性的方式，而不是单纯着眼于投资规模。

他指，政府正在进行全面检讨，以在吸引投资者与确保数据中心符合国家实际需求之间取得平衡。

“我们希望投资者能够受益，但我们也在评估这些数据中心是否真正符合我国的实际需求。有时候，一些数据中心实际上并没有满足这些真正的需求。”



