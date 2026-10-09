2027财案

首相兼财政部长安华宣布推出“昌明之光”（NUR MADANI）倡议，购买节能冷气机和冰箱可获高达200令吉回扣。

他今日提呈明年度财案时说，此举旨在鼓励人民节能，以应对炎热天气导致家庭用电量增加；其他与能源转型、网安科技、通讯与数码的相关利好消息，如下：

能源转型议程：

■国能（TNB）投资150亿令吉加强国家电网，确保国家电供持续满足需求。

■UEM Lestra有限公司投资10亿令吉，包括在吉隆坡国际机场（KLIA）推行储能计划，以及在柔佛落实总装机容量达1吉瓦的混合能源计划。

■10亿令吉的公务员退休基金局（KWAP）气候基金用于绿色计划，例如可再生能源及脱碳计划。

■改善和延长税务奖励至2030年12月31日，以鼓励更多企业转向绿色可持续技术。

■推行绿色与永续科技项目及电动车充电站项目的企业，以及购买绿色科技资产供自用的企业，可享有最高100%的投资税务津贴。

网安与科技：

■政府正在积极推动主权人工智能云（Sovereign AI Cloud），旨在确保人民的数据及国家战略资讯时刻处于国家掌控，在积极发展AI之际，不牺牲国家价值观与安全。

■随着年轻人对免费AI订阅予以热烈响应，政府增加10万个免费AI订阅名额，并扩大涵盖新的AI应用程式，例如ChatGPT。

■Rakyat Digital数码学习平台与Coursera合作免费提供数码课程，用户可报读世界顶尖大学和业界组织的超过1万6000项课程及专业证书课程。

■发放60亿令吉拨款，用于加强跨部门的研发及创新成果商业化的活动。

■AI大马有限公司获约1500万令吉拨款，以加强安全和符合伦理的AI生态系统，并迈向栽培20万名AI熟练技能人员的目标。

通讯与数码：

■通过马来西亚数码经济机构（MDEC）提供3000万令吉资金，协助4000家中小企业采用人工智能（AI）及把营运自动化，包括为5000名专业人士提供培训及认证。

■国家网络安全机构（NACSA）和通讯及多媒体委员会将开发本地数据保护技术，以应对量子计算机带来的威胁，同时提升网络安全与密码学发展中心（CSCDC）有限公司的能力。

■超过1400万人注册为MyDigital ID用户，可通过203项公共及私人服务登入使用，人民可安全办理事务。

■明年大马成为机器人世界杯（FIRA RoboWorld）东道主，这平台应为年轻人才及研究员开拓机会，让本地机器人发明走向国际舞台。



