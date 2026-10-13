国会报道

贸工部长佐哈里坦言，厘清莱纳斯从马来西亚出口的稀土最终流向与具体用途，技术上存在困难。

佐哈里是透过书面答复回应伊党瓜拉登嘉楼国会议员阿末安扎的质询。

阿末安扎要求政府说明莱纳斯供货给美国国防部的协议及其战略影响，包括出口标的、最终用途、国家安全影响、本地矿产政策。

佐哈里表示，莱纳斯已说明该批供货用于永磁体制造领域的研发工作。

“我要强调，从技术层面来看，要确定稀土产品的流向或最终用途存在困难，特别是考虑到这类产品的用途广泛且横跨各个行业。”

“此外，供应链本身较为分散，产品频繁在制造商与供应商之间换手，加上买家与实际使用者往往并非同一方。”

为美国防部供货惹议

莱纳斯在彭亨关丹运营稀土提炼厂，为中国以外全球最大的稀土提炼厂，亦是中国境外唯一重稀土重要生产商。

这意味着莱纳斯土提炼厂是中国出口管制机制之外，唯一能供应分离稀土化合物的来源。

稀土广泛用于高科技领域，比如用于制造电动马达强力磁铁的钕、用于核反应堆控制棒的镝，以及在石油精炼中充当催化剂的铈。

今年3月，莱纳斯与美国国防部签署具有约束力的意向书，落实为期四年、向美国国防产业供应轻稀土及重稀土氧化物的协议。

莱纳斯亦宣布这项总值960亿美元的协议，规定镨钕氧化物底价为每公斤110美元——去年的基准价格普遍介于每公斤60至80美元之间。

这项宣布引发公民社会的担忧，向马来西亚政府预警这项协议将导致本地稀土业融入外国军工供应链。