国会报道

比鲁兰国会议员罗纳建迪批评反跳槽法未能解决遭本身政党抛弃的国会议员所面临的困境，并认为这项法律限制了议员的政治选择，同时几乎无法阻止他们倒向政府。

罗纳建迪今日在国会下议院发言时，呼吁修订反跳槽法。

他说，反跳槽法未能达到预期目的，并以一些国会议员在没有退出本身政党的情况下，转而支持执政联盟为例。

“这项法律显然无法阻止那些跳槽到那一边的人。”

他指的是那些与政府站在同一阵线的国会议员。

“与此同时，反跳槽法却压迫了像我这样的人。这里还有许多人和我一样，因为反跳槽法而遭政党冻结党籍。”

导致议员选择有限

罗纳建迪也是前土团党副主席，他此前因党内对支持前署理主席韩沙的党员采取纪律行动，而遭冻结党籍6年。韩沙如今领导宏愿党，该党是国盟成员党。

罗纳建迪表示，处于他这种处境的国会议员陷入了政治困境，既无法探索新的联盟关系，也无法走出独立的政治路线，导致他们选择有限，也几乎没有机会获得有利的结果。

“这意味着，反跳槽法不仅无法阻止那些跳槽的人，也压迫了我们这些遭政党不公平对待的人。因此，这项法律没有达到其目的。这就是为什么政府议员和执政政府必须采取行动。”

他也警告，一旦权力平衡发生变化，新政府上台，政府议员也可能陷入同样的困境。



