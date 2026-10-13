雪州伊斯兰宗教局说明，经过调查并取得庭令，他们逮捕了不久前涉嫌参与大宝森节仪式的一名伊教男子及其母亲。

雪州伊斯兰宗教局长莫哈末沙兹汉（Mohd Shahzihan bin Ahmad）今午发文告指出，上述两人今天中午在吉隆坡落网。

他补充，此次逮捕是依据沙亚南伊斯兰初级法庭发出的逮捕令，并由联邦直辖区伊斯兰宗教局（JAWI）协助执行。

“两名嫌犯目前在《1995年雪兰莪伊斯兰刑事法法令》第4条文及第10条文下接受雪州宗教局调查。”

沙兹汉也指出，雪州宗教局根据掌握的情报，预计将传召至少14人协助调查。

“雪州宗教局严正看待此事，并将确保每项行动均恪守管辖权、法律规范及案情事实。”

沙兹汉也呼吁公众切勿随意揣测或散播未经核实的消息，并给予执法当局充分空间完成调查。

社交媒体最近广传一则贴文，指称一名据信是穆斯林的男子涉嫌在雪州黑风洞参与大宝森节庆仪式，违反伊斯兰法。

沙兹汉在过去星期天（11日）表示，当局援引《1995年雪州伊刑法》第4及第10条文展开调查；相关条文涉及违反伊斯兰法的崇拜行为，以及损害伊斯兰声誉的行为。



