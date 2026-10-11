继社交媒体广传一则贴文，指一名据信是穆斯林的人士涉嫌参与违反伊斯兰法的其他宗教仪式，雪州伊斯兰宗教局已展开调查。

雪州伊斯兰宗教局（JAIS）主任莫哈末沙兹汉（Mohd Shahzihan Ahmad）说，当局援引《1995年雪州伊刑法》第4及第10条文展开调查，相关条文涉及违反伊斯兰法的崇拜行为，以及损害伊斯兰声誉的行为。

“截至目前，雪州伊斯兰宗教局尚无法证实，有关人士是否如疯传贴文所指，在雪州黑风洞的大宝森节庆典期间作出有关行为。”

“我们也不排除，有关贴文可能经过图像叠加或人工智能技术修改。”

视频显示使用某咒语

《马新社》引述莫哈末沙兹汉的文告指出，当局也正调查案件的多个方面，包括事发地点，以确定雪州伊斯兰宗教局是否有权根据相关法律采取进一步行动。

“雪州伊斯兰宗教局严正看待涉及雪州穆斯林信仰的问题，所有情报与投报都会以专业、果断、及时、准确及公平的方式进行调查。”

媒体昨日报道，首相署（宗教事务）部长及有关当局正针对数段在网上流传的视频采取行动。

视频据称显示一名穆斯林参与非穆斯林的宗教仪式。

首相署（宗教事务）部长朱基菲里哈山（Zulkifli Hasan）说，其部门注意到，相关视频也涉及据称进行宗教崇拜及使用某些咒语的行为。