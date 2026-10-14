土团党最高理事阿菲夫表示，雪州政府与土团党正接近达成一项广泛协议，这可能让土团党在州事务中扮演更重要的角色。

如果拟议中的信任与供应协议（CSA）最终落实，将使雪州大臣阿米鲁丁（下图）获得州议会56名议员中超过三分之二多数议员的支持。

阿菲夫也是美丹花园州议员，他告诉《当今大马》，双方的谈判取得积极进展，预计“很快”作出宣布。

“将会有一项宣布。目前重要的是，最终结果将使所有雪州居民受惠，包括土团党所掌握的州议席选区居民。”

讨论超越拨款范畴

询及协议是否会包括拨款给土团党州议员时，阿菲夫表示，双方的讨论超越拨款范畴。

他说，土团党希望可以参与政府的决策，包括出席政府的会议。

他指，土团党希望州议员能够参与州政府行政体系的决策过程。

“过去，作为在野党州议员，我们不获准参与州政府及地方政府层级的会议。”

不过，他否认土团党有意争取州行政议会或市议员职务。

《当今大马》联系了阿米鲁丁，目前等待回应。

据报道，阿米鲁丁上周表示，土团党州议员将在州财政预算案提呈前，与雪州政府签署协议。

这项拟议中的协议正值希盟与国阵关系紧张之际。两者既是联邦政府的合作伙伴，也是雪州政府的合作伙伴。与此同时，土团党也与伊党关系破裂。

目前，阿米鲁丁领导的州政府获得35名州议员支持，其中包括32名希盟议员、2名国阵议员及1名独立议员。

在野党阵营中，土团党拥有11席，伊党则有10席。