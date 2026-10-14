国会报道

人力资源部长拉玛南指出，数据中心投资所带来的本地就业机会，与公布的投资金额不成正比。

近来，各界都很关注大量数据中心涌入国内，是否能带来实质外溢效应，更有不少人担心这类设施耗水量巨大，或将冲击生态环境。

拉玛南（R Ramanan）昨天在国会的书面答复中强调，数据中心属于资本密集型投资，高昂的投资额绝大部分都专注在采购高端设备、电力基础设施以及冷却系统上。

他表示，该产业所创造的职位大多属于高价值岗位，且要求专业的技术。

拉玛南未提供截至目前为止，数据中心投资究竟创造了多少职位的具体数据。

然而，他补充，为了确保人民能够胜任高技能岗位，人力资源部已积极应对，并在去年5月及10月联合业内人士举办相关工作坊。

为人民提供应时培训

该工作坊由大马人才机构（TalentCorp）主办，旨在罗列数据中心全生命周期所需的技术要求，并识别高需求岗位、应具备的资格及培训时长。

他们共鉴定了12项急需填补的高需求岗位，包括电机与机械工程师、IT项目经理、解决方案架构师、网络安全工程师以及数据中心技术员等。

在上述12种岗位中，其中8种要求有学士学位、1种需有大专文凭、2种需有技术与职业教育培训（TVET）资格，最后的岗位即高级电工（chargeman）则开放于持有能源委员会能力证书的大马教育文凭（SPM）毕业生。

拉玛南也是双溪毛糯国会议员。他指出，这恰恰证明数据中心投资带来的高技能岗位，不仅为大学毕业生提供就业机会，也为本地职训机构的离校生提供高价值的就职空间。

他是在回应敦拉萨镇国会议员旺阿兹莎的提问时，如此表示。旺阿兹莎要求政府提供最新的确切统计，对比数据中心投资所带来的本地高技能职位数量与公布的投资总额。

具广泛经济外溢效应？

今年六月，大马投资发展局主席扎富睿（Tengku Zafrul Abdul Aziz，上图）辩称，外界针对数据中心创造太少职位的批评，忽视该产业为国家带来更广泛的经济外溢效应。

他强调，数据中心的利益多半是间接的，源于整个生态系统的构建，尤其体现在人工智能领域之间的相联性。

然而，前巴生国会议员查尔斯（Charles Santiago）则主张，讨论不应局限在投资数字与头条新闻上的宣布，而如今运营数据中心所创造的价值，并非全都造福马来西亚。

惠誉解决方案的BMI部10月发布的《马来西亚数据中心概览》报告中指出，马来西亚目前拥有125座数据中心设施，营运容量为925.6兆瓦，在建容量为2.0吉瓦，规划中则有3.1吉瓦容量，大部分集中在柔佛。

BMI预计，马来西亚将继续在东南亚的数据中心市场中独占鳌头。

延伸阅读：政府或要数据中心自行管理水供，免影响消费者



