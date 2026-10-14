诺里兹旺在蕉赖警方扣留期间猝死一案，家属揭露死者身上有多达21处严重伤势，包括脑部及肠道出血，以及从头到脚遍布全身的大范围伤势。

这名42岁的父亲于10月1日死亡，当时他仍被扣留在蕉赖警区总部扣留室。

死者家属要求全国总警长及内政部长交代此事，惟至今未得到回应。

家属代表律师拉妮雅（Rania Aljunied）及旺娜比拉（Wan Nabilah Dina）今日发文告指出，国立大学端姑慕赫力兹医院 (HCTM) 的一名资深病理学家，在为死者验尸时记录了以下伤势：

整个头骨区域严重肿胀；

脑部广泛出血；

眼睛周围大范围肿胀（黑眼圈）；

眼睛周围有撕裂伤；

耳朵周围严重肿胀及撕裂伤；

锁骨区域肿胀；

胸部肿胀；

右上背部大范围肿胀；

右肩大范围肿胀；

左肩大范围肿胀；

右臂大范围肿胀；

手腕有撕裂伤；

肠道区域内出血；

臀部大范围肿胀；

大腿上部大范围肿胀；

双膝严重肿胀及撕裂伤；

小腿大范围肿胀；

右脚严重肿胀及撕裂伤；

左脚严重肿胀及撕裂伤；

右脚掌大范围肿胀；以及

左脚掌大范围肿胀。



文告说，在验尸过程中，当皮肤被剥开时，发现严重肿胀的部位存在皮下出血。

“这显示死者曾遭受严重殴打。”

死于头部钝器创伤

文告表示，病理学家于10月12日告知家属及律师，诺里兹旺死于头部钝器创伤。

“简单来说，这意味着死者在数天内遭到全身殴打，最终导致死亡。”

“上述伤势证实，这是自2009年古甘（A Kugan）扣留期间死亡案以来，最严重的警方扣留期间死亡案件。”

文告批评指责警方及政府在诺里兹旺死亡13天后，仍然保持沉默，尽管验尸记录显示他的伤势极其严重。

“没有任何解释，也没有透明度，这令人愤慨……尽管诺里兹旺在警方扣留期间以如此骇人的方式死亡，但警方及政府却完全保持沉默。”

当局没告知调查进展

律师表示，家属至今没有收到任何调查进展，而武吉阿曼负责此案的高级调查官更直接拒绝了家属索取资料的要求。

“家属完全被蒙在鼓里。”

家属要求全国总警长卡立及内政部长赛夫丁迅速、透明地采取行动，将责任人绳之以法。

“为什么至今没有任何警员因谋杀诺里兹旺而被逮捕、停职或提控的消息？”

“为什么总检察长还没有下令将此案根据刑事法典第302条文列为谋杀案？”

诺里兹旺家属将于10月17日在武吉阿曼警察总部外举行和平集会，要求伸张正义并寻求答案。

上周三（7日），诺里兹旺（Noorizwan Zulkefly，42岁）的弟弟诺拉尼斯（Nooranis Zulkefly，34岁）在捍卫自由律师团（LFL）办公室召开记者会，要求当局在24小时内交代其死亡经过，惟至今仍未得到当局回应。

人民之声则发文告，促请警方立即依据刑事法典第302条文的谋杀罪名，调查诺里兹旺在蕉赖警方扣留期间猝死一案。



