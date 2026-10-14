首相安华再度开腔，试图说服行动党秘书长陆兆福，继续任职交通部长。

安华表示，像陆兆福的这般“好人”不该被迫退位，反之涉嫌贪腐者才应该离开。

他强调，国家需要心系人民，尤其社会经济底层的有原则领袖。

“我这么说并不是因为陆兆福在场而称赞他。有些人认为这样的人应该退位。这么好的一个人，凭什么要退位？该退位的应该是那些涉及贪腐的人。”

《星报》报道，安华在交通部，推介德士、出租车、校巴司机特别财政援助金。

安华表示，他已向陆兆福说明，批准囚犯居家服刑的决定，并不在首相的职权范围内，这是《联邦宪法》赋予国家元首的特权。

“我要借此机会告诉他留下来继续工作。”

纳吉一马案遇挫

正当安华挽留陆兆福之际，前首相纳吉在吉隆坡高庭申请暂缓一马公司案刑罚遇挫。

这意味着纳吉即便缴清SRC案的5000万令吉罚款而获允居家服刑，他在2028年8月23日服完相关刑期后，也必须重返监狱为一马公司案服刑，除非他成功上诉，抑或情势出现变化。

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

陆兆福正是因为特赦局再度特赦纳吉，而在翌日宣布辞去交通部长职，以表明行动党的立场。

陆兆福随后表明，其辞呈会在纳吉返家之时生效。

伊党与巫统随之指责陆兆福立场反复，辩称其当初辞职是因特赦局的决定，不应等到纳吉返家才退位。