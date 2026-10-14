国会报道

国盟日里国会议员查哈利呼吁政府将拟议保护新轿车的“柠檬法”，扩大至涵盖二手车与其他消费产品，包括电子产品。

“柠檬法”是指当消费者购买到有缺陷的产品时，能依法获得保障。

查哈利（Zahari Kechik）今天在国会下议院辩论2027年财案时表示，计划修改的1999年消费者保护法不该仅限于新车购买者。

“我建议该法案所涵盖的产品不该仅限于新车辆而已，而应该也包含二手车以及其他产品，例如电子产品。”

他表示，当产品修理后仍反复存在瑕疵，柠檬法将为消费者提供寻求修理、替换或赔款的权利，特别是相关的汽车产品。

他表示，相关保护不同于普通保修卡，当产品无法达标时，应让生产商与卖方担责。

“这很重要，因为在说服生产商提升品质管控与确保消费者不再被迫承担有缺陷且无法运作产品重负的同时，能重塑消费者信心。”

促政府尽快实施修正案

查哈利也敦促政府尽快实施所提呈的修正案，指称去年10月10日首相安华提呈2026年财案时，便宣布将修改消费者保护法以涵盖柠檬法概念。

“我想建议并敦促政府即刻提呈修正案以修改消费者保护法。”

去年，首相兼财长安华在提呈2026年财案时表示，《消费者信贷法案》将纳入“柠檬法”（lemon law）的相关条文，以保障消费者权益。

近来Chery牌轿车Omoda 5型号再次引起各界关注，该轿车零件频频出现问题且要求消费者将其到相关商店退换瑕疵品，查哈利便针对此事件发表上述诉求。

上述事件也再次引发质疑，即当车辆严重或不断有瑕疵时，是否能为驾驶者提供协助。

目前，马来西亚尚未制定独立的柠檬法，尽管消费者保护法针对商品未达法定保证的情况提供相应解决方法。

2024年起，贸易及生活成本部着手研议更具针对性的柠檬法框架，包括参考国外做法，以及加强对新车与二手车的保障。

贸生部长阿米占早前也说，该部计划针对赔偿申索，尤其涉及新车的申索，引入更为清晰的程序与纠纷解决机制。该部将此列为2026年的立法优先事项，惟尚未向国会提呈修正案。







