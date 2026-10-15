上午11点21分更新

马六甲州选 巫青团团长艾科玛预计将在来临的马六甲州选举中，让出万里茂州议席给伊党上阵。

他昨天在面子书发文感谢选区选民，并写道：“接下来去哪儿？”

《星报》今天则引述马六甲伊党消息人士证实，该党州主席兼野新国会议员祖基菲力（Zulkifli Ismail）将竞选有关国会选区下的万里茂州议席。

艾科玛在2021年马六甲州闪电选举中赢得万里茂州议席，当时投票率偏低，他只获得58%的选票。

根据选举数据网站《electiondata.my》的投票数据分析，截至第15届全国大选，国阵在该选区的支持率已下滑至39%，国盟的支持率则达到30%。

随着巫统与伊党积极推动马来穆斯林团结议程，万里茂预计仍将是胜算较高的选区。

列出两个可能转战选区

与此同时，艾科玛在暗示将离开万里茂的贴文中，也提出两个他可能转战的选区，即邻近的实甘（Serkam）和双溪南眉（Sungai Rambai），两者皆是巫统的传统堡垒区。

与万里茂一样，这两个选区的国阵和国盟支持率合计超过50%，因此仍属于相对安全的选区，意味阿克玛若在当地上阵，料不会面对太大挑战。

对艾科玛和国阵而言，更艰难的选区可能是爱极乐（Ayer Keroh）。自2008年以来，该议席一直由艾科玛的宿敌行动党掌握。

爱极乐过去是华裔占多数的选区，但人口结构变化使华裔选民比例逐渐下降，截至2022年已降至47.6%。马来选民占42%，印裔选民则占约8%。

人口结构的变化可能为国阵提供夺下该议席的机会，前提是国阵能够争取到印裔选民支持，同时华裔选民决定分散投票或不出来投票。然而，艾科玛若真的选择在爱极乐上阵，也恐怕不会像第15届全国大选般轻易取胜，因为当时有60%的选民支持希盟。

此外，若艾科玛有意在当地上阵，也必须先说服马华让出该议席。

武吉卡迪也是选项之一

艾科玛的另一个选择，是前马六甲首长阿德里（Adly Zahari）的武吉加迪（Bukit Katil）州议席。

国阵自2013年以来便未曾赢得该议席。

身为诚信党领袖的阿德里在2021年州选中以41.6%的得票率胜出，但到了第15届全国大选，希盟在该选区的支持率已下滑至40%。

艾科玛不会打爱极乐

双威大学政治学者黄进发受询时，对艾科玛出战爱极乐选区的说法存疑。

“阿克马不会去打爱极乐。他去只会刺激非巫裔把票投给行动党。他大放厥词后连行政议员职务都舍不得辞，根本没胆量去冒落选的风险。”

黄进发认为，艾科玛更有可能移师武吉加迪，毕竟若能扳倒阿德里，将是大功一个。

“阿德里是胜算最高的希盟马来候选人。一旦他落败，马六甲希盟（州议员）将步上森美兰的后尘，（其议员）清一色全是非巫裔。”

武吉卡迪的国阵与国盟支持率合计同样超过50%。因此，这个选区可能成为马来穆斯林团结阵营有望取胜的目标，也可能让艾科玛有机会击败强敌，成为选举中的“巨人杀手”。

选举委员会早前已宣布，第16届马六甲州选将在10月31日提名，11月14日投票，竞选期共14天。



