首相政治秘书阿兹曼将在马六甲州选中上阵巴也隆布议席。

阿兹曼（Azman Abidin）今日接受《当今大马》访问时说：“是的，我将在马六甲州选竞选巴也隆布（Paya Rumput）。”

阿兹曼也是公正党联邦直辖区主席，此前有传闻指，他将出战马六甲州选。

在2021年马六甲州选中，国阵候选人莱斯雅欣（Rais Yasin）在五角战中，以629张多数票赢得巴也隆布。

当时的候选人还包括曾任首相高级政治秘书的三苏依斯干达，他代表希盟参选。

莱斯雅欣随后受委为州行政议员，并自2023年4月起担任高级行政议员，负责房屋、地方政府、排水、气候变化及灾害管理事务。

然而，马六甲国阵主席阿都拉勿于10月4日表示，一旦敲定合作计划，国阵将让出巴也隆布给盟党。

他说，现任议员莱斯雅欣将转往双溪乌浪（Sungai Udang）上阵。

10月31日投票

在上一届州选，国阵赢得所竞选的28个州议席中的21席，并以三分之二多数议席组成马六甲州政府。

希盟赢得5席，国盟则拿下2席，分别是双溪乌浪及望万（Bemban）。

该届选举中，公正党竞选的11个议席全数落败，其中包括巴也隆布。

马六甲州选提名日定于10月31日，提前投票则定于11月10日。

根据选委会数据，共有68万7697名选民符合投票资格，其中包括67万5166名普通选民、9769名军人，以及2762名警员和他们的配偶。



