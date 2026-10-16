《2026年陆路交通（修正）法令》今日生效，增设条文打击非法飙车及通风报信活动，同时加强执法及推进陆交通服务数码化。

有关修正法令是修订《1987年陆路交通法令》（333号法令）。

交通部发文告指出，这项包含42项修正条文的法令是政府提升道路安全、加强执法，以及推动陆交局服务现代化的举措之一。

“主要修订包括新增第42A条文，将在道路上飙车或测速竞驶列为特定罪行，让执法单位无需等到发生事故、有人受伤或死亡，即可采取执法行动。”

根据该条文，首次定罪者可罚款2000令吉至1万令吉，或监禁不超过2年，或两者兼施；再度被定罪者，则可罚款5000令吉至2万令吉，或监禁不超过5年，或两者兼施。

打击阻碍执法行动

此外，交通部指出，该法令也新增第110B条文，打击阻碍或干扰执法行动的通风报信（tonto）活动，包括尾随执法车辆及传递执法行动情报。

“罪成者可罚款1万令吉至5万令吉，或监禁1至5年，或两者兼施。这项罪行也被列为可逮捕罪行。”

交通部指出，其他修订包括加强注册车主对执法摄像机侦测到的违规行为，所须承担的责任，其中涵盖自动执法系统。

“这项修订旨在封堵法律漏洞，避免有人逃避其车辆被用于违规行为，所须承担的责任。”

改善车辆安全监管

交通部指出，修订法也加强使用电子执照、文件、记录及通知的法律基础，并允许按规定程序，以数码方式呈报交通事故。

此外，电动车、改装车辆、车辆零件及微型交通工具的安全监管，也获进一步完善。

交通部相信，落实333号法令的修订，将加强执法机构打击危害道路安全活动的能力，同时通过科技及数码服务，方便人民办理事务。”

该部指出，针对可开出罚单的违法行为，罚单金额上限将从不超过300令吉提高至不超过500令吉，并于2029年1月1日起实施，以给予道路使用者充足的过渡期。

“交通部要说明，提高罚单金额上限，并不意味着所有交通违规行为都会自动收到500令吉罚单。具体金额须视违规类型，以及333号法令下所制定的条例而定。”

“这项措施旨在提高守法程度，并发挥更有效的阻吓作用，而非加重人民负担或旨在增加政府收入。”