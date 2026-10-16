马大学生活动上质问政治领袖引发热议，高教部副部长阿当阿迪出面为其辩护，坚持学生理应拥有质问与挑战掌权者的自由。

阿当阿迪表示，乌米乌麦拉的言论属合理评论，不应将其视作威胁。

“针对贪腐、滥权文化以及为过错辩护态度的批判，不应被视为某种威胁。”

“恰恰相反，此类建言应当成为受托领导者的重要警钟。”

乌米乌麦拉日前在高教部支持的对话会上，感叹贪腐风气猖獗，希望了解未来领袖该如何表明立场，挺身反对贪腐与封建。

现场嘉宾有前卫生部长凯里、雪州大臣阿米鲁丁、柔州大臣翁哈菲兹，

促勿炒作成政治争议

阿当阿迪也在文告中强调，大专学府必须保持思想交流、辩论，并容纳异见空间，而这与高教部长及政府所重申的立场一致。

他说，不应将学生塑造成唯命是从的追随者，而应培养其成具备评估与质问能力的独立思考者。

“在高教部的职责与管辖范围内，我们会继续保障学生发言与表达意见的自由，以符合知识成熟、学术传统以及我们致力培育的民主价值。”

他亦告诫切勿将此事演变成政治争议，因为言论自由不应取决于谁在掌权或谁受到批评。

他补充，针对现任政府成员的批评，不应被视为违规行为或对学生采取行动的理由。

“民主不仅需要言论自由，还需要有倾听的意愿，即使听到的言论并不悦耳。”

他说，学生勇于发声不应是领袖所恐惧的事。

“更令人担忧的应该是大学失去发问的勇气，而领袖亦失去倾听的意愿。”