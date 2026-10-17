《当今大马》揭发不法团伙在吉隆坡移民局办事处的运作，吉隆坡移民局数小时后表明，旗下诚信组将就滥发特别通行证指控展开调查。

不过，文告中并未直接点名《当今大马》，亦未直接回应报道所述的调查发现。

吉隆坡移民局局长韩沙（Hamsha Injau）表示，当局关注吉隆坡移民局办事处涉嫌滥发特别通行证的媒体报道。

“吉隆坡移民局严正看待相关指控。”

“诚信组将展开调查，以查明指控是否属实。”

他补充，移民局绝不向不当行为妥协，若发现任何违法证据，将采取适当行动。

他也规劝公众，仅透过移民局官方渠道办理业务，切勿透过未经授权的中介办事。

文告并未说明调查具体范围、是否有官员遭停职或受讯，亦未交代是否涉及报道中所指涉的高阶官员。

《当今大马》曾于8月10日联系吉隆坡移民局，向一名官员提供调查期间搜集到的影片和照片证据，惟在时隔一个月后，当局声称调查仍在进行当中。

吉隆坡移民局当时同样未说明调查范围、涉案高官是否受查、预计何时结案。

开价高达1500令吉

《当今大马》今日早些时候发表的调查报道指出，有迹象显示本地不法团伙勾结移民局官员，透过特别通行证协助中国公民在旅游签证到期后，继续滞留本地。

今年8月初现场实地观察一周期间，《当今大马》发现中介透过通讯软件将申请文件直接发给移民局官员，而移民局官员则发放特殊号码牌，使申请人能够在短短数分钟内办妥手续。

调查亦确认了某高阶官员的身分，申请须获得其批示方可推进。

特别通行证的官方费用为20令吉，但涉案中介开出的全套包办价格每本护照高达1500令吉。

相关作业在《当今大马》实地观察后一度暂停，但截至10月2日的最新观察，相关作业如今卷土重来。