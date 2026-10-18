霹雳拱桥山释迦圣法岩寺管理层敦促人权会、霹州政府、地方政府，调查拱桥山出入受限，以及相应的骚扰事件。

水泥制造商APMC为封锁佛寺正门入口的行为辩护，声称此举旨在阻挠建材与重型机械进入，以防止违规加建结构。

APMC为杨忠礼水泥公司旗下子公司。

APMC补充，封锁行动并未完全切断该区域的出入通道，现场仍有两条行人小径可供通行。

“我们的目标明确，即阻挠进一步施工以维持现状。”

寺方促保障僧侣安全

寺方提出的七项诉求，包括调查正门通道遭封锁、保障僧侣人身安全与行动自由，以及调查无人机频繁飞越该区域的隐患。

寺方申诉，此时正值雨安居，当地却设有路障，且频遭骚扰。

他们表示，正门入口6月23日被放置水泥墩，随后9月29日加装铁制蔚蓝，10月13日则增设一处警卫哨亭。

他们申诉道，更有无人机以每周两至三次的频率，在寺区上方约20英尺低空反复盘旋，引发个人隐私、人身安全、宗教信仰自由隐忧。

寺方敦促当局在雨安居期间保障修行活动，尊重正在审理的法庭诉讼程序，并协助各方展开谈判，达成和平公正的解决方案。

他们进一步呼吁，设计该区域的所有决策，均须遵循《2035年怡保地方规划蓝图》。

“尊重法庭裁决”

APMC则声称，现场持续施工与扩建，恐进一步破坏当地自然环境，且与寺方主张的保护拱桥山的立场相悖。

该公司亦强调，土地拥有权已获得法庭审理并确认，“法庭裁决必须获得尊重”。

该公司补充，作为处于运作中采石场范围内的土地所有者，公司有责任确保现场的安全与秩序。

“我们并非意图激化局势，我们是为了阻止更多违规结构拔地而起。”

APMC亦向《当今大马》提供了数张照片，指称画面展示了佛寺内停放的重型机械与建材。

释迦圣法岩寺依拱桥山石灰岩洞而建，位于怡保以北的近打谷国家地质公园范围，当地因采石作业多年来争议不断，佛寺亦卷入其中。

据报，水泥制造商APMC于2023年9月在法庭胜诉，有权驱逐佛寺并收走土地。

一众遗迹与生态保护组织反对拆迁，强调佛寺不仅有着深厚文化价值，拱桥山本身亦拥有独特生态系统，栖息着多种特有且极度濒危的植物物种。