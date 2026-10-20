因未能反驳投诉罗列的指控，社团注册局宣布吊销国盟的注册。

该局今天发文告指出，当局此前于9月22日根据《1966年社团法令》（第832号法令）第13（2）条文向国盟发出通知，让该联盟有机会针对通知中所列事项提出解释及陈述。

随后，社团注册局于10月12日收到国盟的回应，但在审阅对方提交的所有文件及解释后，社团注册官认为，国盟所提出的理由无法反驳通知中列明的撤销注册依据，也未能提供充分理据，以保留该组织的注册资格。

“因此，社团注册官决定根据《1966年社团法令》第13（1）（c）（iv）条文，撤销国盟的注册。”

提醒各组织遵守章程

社团注册局不忘强调，每个注册组织都有责任确保遵守《1966年社团法令》的规定，以及各自组织的章程。

该局也表示，将继续严格、公正地依法履行监管与执法职能，以确保各组织的治理有序、透明且诚信。

9月24日，国盟总秘书达基尤丁证实收到了社团局发出的通知。

首份通知志期9月22日，旨在要求国盟在期限内就土团党的投诉和拟议撤销注册予以回应；另一份通知则是在翌日发出，要求国盟暂停所有活动。

达基尤丁当时也证实有关通知与土团党的投诉有关，即土团党没有获邀出席7月16日举行的国盟最高理事会会议。

本月5日，国盟通过Siddiq Azani & Co律师事务所入禀司法审核申请，挑战社团注册局发出的两项通知，并要求法庭紧急审理，以赶在选委会决定马六甲州选日期前处理此事。

10月13日，高庭允许国盟司法挑战社团注册局向它发出的冻结活动通知，但尚未处置暂缓通知的申请。