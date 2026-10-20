国会报道

首相安华承诺在三个月内公布企业黑帮案的调查结果，并强调无人能逃过检视，包括前反贪会主席阿占巴基以及商人法哈斯。

“无论指控所提及的名字是阿占、法哈斯，还是（商人）陈文龙。让我们通过总检察长（杜苏基）所领导的特委会，获取完整的资讯。”

安华今天在国会首相问答环节时指出，他指示杜苏基领导跨机构专案小组，成员涵盖反贪会、警方、国家银行、证券监督委员会、税收局（LHDN）以及反洗钱调查人员。

安华在回应诚信党乌鲁冷岳国会议员莫哈末沙尼的质询时表示，该专案小组将加强执法机构之间的协调，同时减低民众对政府透明度的担忧。

“我已要求提交一份详尽报告，好让任何人都无法指责政府缺乏透明度，或是声称特定人士受到包庇。”

“让报告在三个月内完成。鉴于这是一份政府报告，而不单是公务员层级的内部报告，我已经要求将其公诸于世。”

沙尼此前要求政府保证，涉嫌参与“企业黑帮”活动的人士不会受到庇护，同时也要求政府交代数十亿令吉充公资产的使用。

拉玛南兴讼自清？

较早前，国盟乌鲁登嘉楼国会议员鲁索（Rosol Wahid）挑起坊间流传的一项指控，要求安华提供说明。这项指控声称，一名公正党国会议员收取了950万令吉，在涉及“企业黑帮”的纠纷中充当斡旋中间人。

鲁索引述前部长拉菲兹在播客节目的说法，询问调查是否扩大至政治人物及显著人士，包括那些在“海盗行动”（Ops Viking）中被点名的人。

不过，安华驳斥指控为“毫无根据的政治言论”，并指出涉事部长采取法律行动自清。

“且让法律程序循序推进。在结果出炉之前，我们不应急于妄下定论。”

虽然安华没有点名，但指控对象相信是人力资源部长拉玛南，因为拉玛南之前否认从陈文龙收取上述款项。但，目前找不到任何拉玛南兴讼起诉诽谤者的报道。

执法绝不问政治立场

此外，安华坚称，执法行动绝不问政治立场，并以公正党党员同样面对起诉为例证。

他也引述，自己的前政治秘书三苏依斯干达最近涉及的案件，强调自己并未干预调查。

“我从未阻挠办案，也未曾滥用职权加以阻止，包括最近涉及我前政治秘书（三苏）的案件亦然。”

“我希望这一点能获得尊重。”

三苏去年12月被控在担任安华政治秘书期间，收取商人刁健城的贿赂，以协助后者的公司获取沙巴探矿准证，惟他否认有罪。

暗批拉菲兹下野才揭弊

安华也不忘将矛头指向同心党共同领袖拉菲兹，不点名批评他在卸任后才揭弊，但在位期间却沉默不语。

“若真想好好运用权力拨乱反正，就该趁手握权力时去做。”

“别等到自己退休、遭免职或下野后，才来高谈阔论那些原本在位时就该解决的问题。”

拉菲兹之前在安华麾下担任经济部长。党选丢掉署理主席职位，拉菲兹跟公正党渐走渐远，最终辞去部长职，同时创立同心党。

谈及扣押资产的用途，安华表示，追回的资金已全数汇入联邦综合基金，让政府得以增加在消灭贫穷及公共援助计划上的开销。

“我们之所以能在人民身上投入更多资源，包括扶贫与发放慈悯援助金（STR），部分原因正在于我们成功堵住漏洞，并追回了大笔巨资。”

“这就是为何这笔数额相当可观，而它必须全数回馈予人民。”

安华早前向国会透露，在执法单位追讨资产的努力下，成功追回375亿3000万令吉，其中包括用于偿还一马公司（1MDB）债务的280亿令吉。



