同心党共同领袖拉菲兹批评首相安华在国会公然撒谎，只因人力资源部长拉玛南根本未就企业黑帮课题起诉他。

拉菲兹今天发文告说，他听了安华在国会下议院对企业黑帮课题的回应，当中包括拉玛南涉嫌向商人陈文龙收取950万令吉，以摆平企业黑帮风波的指控。

“首相提到相关部长早已采取法律行动。但我在此证实，截至目前，我尚未收到拉玛南送达的任何起诉状。”

“如果安华指的是拉玛南即将起诉，我对此表示欢迎，并准备在法庭呈堂我掌握的证据。”

“但如果安华指的是，部长因指控纯属空穴来风的政治言论而‘已经起诉’，那他就必须更加谨慎，毕竟截至目前，对方并未采取任何法律行动。”

质疑安华答复兜圈子

拉菲兹说，安华今天在国会下议院的说辞，等同证实拉玛南已经提诉，而这在下议院无异于撒谎。

“安华答复企业黑帮及相关调查时，也一直在兜圈子。他在开场时大谈过去的商业犯罪案件，试图营造这并非新鲜事的印象。”

“他的答复旨在回避并掩盖企业黑帮争议的核心问题。”

拉菲兹说，所谓企业黑帮丑闻，揭露的是反贪会及警方内部有人与商贾勾结，强迫其他商人交出公司。

“这种滥权形式前所未闻，更何况涉案者还涉嫌借此洗白非法犯罪活动（通常涉及黑帮）的黑钱。”

“企业黑帮的指控非同寻常，关键在于非法犯罪集团是否已渗透执法机构。”

拉菲兹批评，安华今天在国会完全未触及，也没有正面回应企业黑帮的核心疑问。

“相反，他的答复兜圈子，看似企图误导公众，让人以为企业黑帮争议纯属白领犯罪。”

“我将继续通过文告、演讲及播客，就安华在企业黑帮课题上提及与回避的事项，逐一回应。”



