马六甲高庭昨天宣判巫青团长艾科玛败诉，须支付行动党士布爹国会议员郭素沁30万令吉时，同时提醒艾科玛，“礼仪成就非凡之人”（Manners maketh man）。

根据判决摘要，马六甲高庭司法专员依刹依布拉欣（Isa Ibrahim）给了艾科玛这个劝告。

郭素沁3年前针对“老婆娘论”，起诉艾科玛诽谤。马六甲高庭昨天裁决郭素沁胜诉，艾科玛须支付郭素沁25万令吉的赔偿和5万令吉的堂费。

高庭也勒令艾科玛删除其社交媒体账号之前发布的相关诽谤贴文，禁止他重新发布将造成相似后果的诽谤言论。

以下是完整的判决摘要：



