政府鼓励民众使用由马来西亚大道局（LLM）开发的本土应用程序TuJu，作为道路导航需求的替代选择。

《马新社》报道，首相安华表示，提出这项替代方案，是因为使用受以色列政府法律约束的Waze应用程序，可能带来信息安全及人民行踪数据方面的风险。

安华说，今日主持2026年第3次国家网络安全委员会（JKSN）会议时，讨论事项包括审视网络威胁的发展，以及加强国家的网络安全准备与数字主权。

“会议也讨论了《2024年网络安全法令》的落实、数码身份证（MyDigital ID）的安全、通过后量子密码学（PQC）应对量子计算机威胁的准备工作、以自主人工智能为基础的新型威胁，以及国家关键资讯基础设施（NCII）的保护。”

“在人民数据与身份安全问题上，我们不能妥协。因此，政府正加强综合身份识别生态系统，以大马卡（MyKad）作为实体凭证，并以数码身份证处理数码事务，同时通过更强大的网络安全保护措施提供支持，包括利用后量子密码学（PQC）为应对未来威胁做好准备。”

安华表示，这些努力至关重要，以确保公共服务数码化持续为人民带来益处，同时不忽视安全、信任及国家主权。



