伊党质疑政府立场矛盾和双标，一方面呼吁国际社会追究以色列领袖的责任，同时却以红地毯迎接缅甸军政府首脑敏昂莱，且未明确保证将追究责任、保护受害者或伸张正义。

伊党宣传主任阿末法德里（Ahmad Fadhli Shaari）将国际社会追究在缅甸及加沙所犯下的罪行相提并论。

他说，国际刑事法院检察官于2024年11月申请对敏昂莱发出逮捕令；同月，该法院也针对以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）及前国防部长约亚夫加兰特（Yoav Gallant）涉嫌在加沙犯下战争罪及危害人类罪，向两人发出逮捕令。

“正义原则不应因领导人的身份或外交利益而有所改变。”

“无论涉及巴勒斯坦、缅甸或任何国家，马来西亚都必须始终如一地捍卫国际法。”

为短期利益牺牲原则

法德里（上图）在文告中补充，布城不应为了短期政治利益而牺牲原则、国家尊严及人权。

他也警告，敏昂莱此次访问将被视为不合时宜的外交举措，因为缅甸至今仍深陷武装冲突、政治镇压及长期人道危机，平民持续面临严重的人权侵害。

“铺上红地毯，以杰出国家领袖的规格举行正式接待，可能使军政府的领导地位逐渐正常化，尽管该政权仍被指涉及侵犯人权，包括对缅甸掸族及其他少数民族实施种族灭绝。”

法德里指出，伊党理解公众对无证外国人、难民管理不善、安全威胁及劳工剥削等问题的担忧，并强调保障马来西亚人民的安全与利益，必须始终是政府的首要任务。

不过，他指出，政府在通过外交途径处理涉及缅甸公民及难民的问题时，不应以牺牲国家原则、国际正义或相关人士的安全为代价。

仍坚守东盟五点共识？

法德里补充，政府决定与敏昂莱打交道，也令人质疑马来西亚是否仍坚定履行东盟《五点共识》，尤其是有关停止暴力、展开包容性对话，以及为缅甸危机寻求政治解决方案的要求。

他强调，遣返缅甸难民及无证移民必须遵守国际法，并充分考虑他们可能面临的安全风险及人权问题。

“伊党并不支持非法入境，也不认同执法不力。政府有责任管控边境、打击人口贩运集团，并执行移民法令。”

“然而，对无证移民采取行动，必须与处理难民及寻求庇护者的程序有所区别。后者若在缺乏明确、有序程序的情况下被遣返，可能面临迫害。”

法德里促请政府说明，在遣返缅甸公民及难民之前，是否进行了筛查、风险评估，以及是否确保他们抵达后的安全，而这些要求也应适用于未来可能被遣返的人士。

“每一名人士是否都经过适当评估，包括那些可能需要国际保护的人？”

伊党也要求政府说明敏昂莱此次访问的目标与成果，并阐明马来西亚对与其相关的国际罪行指控持何立场。

称对话不等于承认

针对敏昂莱访马所引发的批评，安华的政治秘书卡米（Kamil Abdul Munim）表示，政府与敏昂莱会谈不应误解为承认或支持其政权，也不意味着对暴行视而不见，而且马来西亚历来即使面对立场强烈不认同的各方，也会维持对话。

他以1955年东姑阿都拉曼与马来亚共产党领袖陈平举行的华玲会谈为例。

“这是否意味着东姑承认马来亚共产党的武装斗争？当然不是。”

卡米也提及时任首相阿都拉萨于1974年访问北京，并在马来西亚与中国建立外交关系之前会见毛泽东和周恩来。

“阿都拉萨难道仅仅因为与毛泽东握手，就变成了共产主义者吗？”

安华则为与缅甸接触的决定辩护，称这是解决长期难民问题的必要之举。他指出，马来西亚不能无限期收容因这场危机而流离失所的人士。

安华在9月16日播出的一档播客节目中表示，马来西亚与东盟立场一致，尚未准备好承认缅甸新政府，但仍需要与缅甸当局协商难民遣返事宜。