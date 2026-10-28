Lima termasuk dua pegawai penguat kuasa direman kes rasuah RM1 juta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Johor menahan reman lima individu, termasuk dua pegawai agensi penguat kuasa Persekutuan, selepas disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM1 juta daripada sebuah agensi pekerja asing.
Pengarah SPRM Johor Datuk Hazrul Shazreen Abd Yazid berkata perintah reman selama lima hari hingga 1 Nov depan dikeluarkan Majistret A. Dhilip Nair di Kompleks Mahkamah Johor Bahru di sini hari ini, selepas membenarkan permohonan dikemukakan SPRM.
Beliau berkata tiga lagi individu yang ditahan merupakan ejen pekerja asing.
"Kelima-lima suspek terdiri daripada tiga lelaki dan dua wanita berusia lingkungan 40 hingga 60-an ditahan antara 10 pagi hingga 4 petang semalam dalam operasi di sekitar Selangor dan Johor.
"Siasatan awal mendapati kesemua suspek dipercayai bersubahat meminta dan menerima suapan sebagai balasan tidak mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pekerja asing di bawah seliaan agensi tersebut," katanya dalam kenyataan hari ini.
Hazrul Shazreen berkata perbuatan itu dipercayai dilakukan antara 2018 hingga 2025 membabitkan 44 transaksi pindahan wang secara dalam talian bernilai kira-kira RM1 juta sepanjang tempoh berkenaan.
Beliau berkata kes disiasat di bawah Seksyen 16(a)(B) dan Seksyen 16(b)(B) Akta SPRM 2009 hasil operasi yang dibangunkan oleh Bahagian Perisikan SPRM.
-Bernama
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