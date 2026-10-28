Peguam Mohd Shuhaily Mohd Zain mempersoalkan mengapa dakwaan bahawa anak guamnya menyerang seorang anggota polis pada 2015 dibangkitkan semula selepas lebih sedekad.

Rafique Rashid berkata orang ramai wajar mempersoalkan masa dakwaan itu ditimbulkan, ketika Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS) itu berdepan pertuduhan berhubung dakwaan menyerang dua pegawai polis.

“Persoalan yang perlu ditanya oleh rakyat ialah: kenapa sekarang? Adakah ini bertujuan meredakan kemarahan besar susulan Shuhaily didakwa di mahkamah?

“Apa yang dilakukan pengadu dari 2015 hingga sekarang? Adakah dia membuat aduan kepada Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard (JIPS) polis atau mengambil tindakan lain?” soalnya kepada Malaysiakini.

Pada 21 Okt lalu, Shuhaily didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan atas dakwaan menyerang dua pegawai Cawangan Khas di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) pada 28 Sept.

Jika sabit kesalahan, dia boleh dipenjara sehingga setahun atau didenda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya.

Shuhaily menerima sokongan meluas di media sosial, dengan ramai warga maya memperkatakan mengenai ketegasannya dalam memerangi rasuah dalam pasukan polis ketika menjawat jawatan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ).

Terdahulu hari ini, peguam yang mewakili dua pegawai Cawangan Khas itu berkata mereka turut mewakili pengadu dalam kes pada 2015 itu.

Mereka menggesa Jabatan Peguam Negara (AGC) menyemak laporan polis yang dibuat berhubung dakwaan serangan itu.

Menurut mereka, laporan berkenaan dibuat pada 19 Nov 2015, ketika Shuhaily bertugas sebagai Ketua Polis Daerah Hilir Perak, tetapi tiada tindakan diambil terhadapnya.

Sebaliknya, mereka mendakwa pengadu akhirnya dibuang kerja daripada pasukan polis selepas laporan itu dibuat.

Rafique mempersoalkan sama ada dakwaan lama itu dibangkitkan semula untuk memburukkan imej anak guamnya, yang menurutnya mendapat sokongan orang ramai kerana ketegasan dan disiplinnya ketika menjalankan tugas.

“Jika AGC atau polis mahu menyiasat laporan itu dengan lebih lanjut, mereka dialu-alukan berbuat demikian. Bagaimanapun, persoalan yang perlu dipertimbangkan orang ramai ialah mengapa perkara ini dibangkitkan sekarang,” katanya.

Dia berkata AGC berkuasa menentukan sama ada terdapat asas yang mencukupi untuk membawa sesuatu kes ke mahkamah.

Sementara itu, Ketua Polis Negara, Khalid Ismail berkata kedudukan Shuhaily akan ditentukan selepas semakan yang melibatkan polis, Menteri Dalam Negeri dan AGC.

“Tempoh penugasannya di Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia ialah dua tahun, sama seperti kontrak yang memerlukan perkenan Yang di-Pertuan Agong,” katanya.

Sehubungan itu, sebarang perubahan terhadap tempoh perkhidmatan Shuhaily atau tindakan tatatertib terhadapnya perlu mengambil kira nasihat undang-undang AGC dan mendapatkan perkenan Yang di-Pertuan Agong.