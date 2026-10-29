Ahli Parlimen Jelutong RSN Rayer mempersoalkan sama ada pengimbas antipenyeludupan bernilai RM700 juta — yang diumumkan di bawah pentadbiran Pakatan Harapan (PH) terdahulu — masih berfungsi, susulan rampasan 1.16 tan ketamin di atas sebuah kapal tangki yang dikaitkan dengan Malaysia.

Bercakap pada sidang media di Parlimen hari ini, Rayer menggesa kerajaan memberi penjelasan mengenai 69 unit pengimbas yang bertujuan memperkukuh keselamatan di pelabuhan, lapangan terbang, dan pintu masuk lain.

Kenyataan itu susulan pengakuan Timbalan Menteri Luar, Lukanisman Awang Sauni, di Dewan Rakyat sebelum ini bahawa terdapat kelemahan di pintu masuk dan keluar negara, di tengah-tengah peningkatan jumlah rakyat Malaysia yang ditahan di luar negara atas kesalahan berkaitan dadah.

"Soalan pertama saya ialah: Bolehkah kerajaan hari ini menjelaskan sama ada semua pengimbas ini masih berfungsi?

"Kedua, jika ia masih berfungsi, bagaimana mungkin aktiviti penyeludupan — sama ada melibatkan dadah, rokok, minuman beralkohol, atau barangan seludup lain — masih berleluasa di pelabuhan-pelabuhan Malaysia?" soal Rayer.

Dia mengimbau kembali bahawa pada 2018, Menteri Kewangan ketika itu, Lim Guan Eng, telah mengumumkan rancangan untuk melengkapkan Jabatan Kastam dengan 69 unit pengimbas yang dianggarkan menelan kos RM700 juta.

Peralatan tersebut merangkumi 55 pengimbas kargo, lapan pengimbas bagasi, dan enam pengimbas badan, yang bertujuan untuk digunakan di pelabuhan, lapangan terbang, serta pintu masuk lain.

Rayer mendakwa bahawa pengimbas-pengimbas tersebut telah dipasang semasa pentadbiran PH, ketika Dr Mahathir Mohamad memegang jawatan sebagai perdana menteri.

Walau bagaimanapun, satu laporan Bernama bertarikh 23 Disember 2018 menyatakan inisiatif tersebut sebagai satu cadangan perolehan atau pajakan, dengan pemasangan disasarkan siap menjelang akhir tahun 2019.

Status operasi semasa pengimbas-pengimbas tersebut masih tidak jelas.

"Ini merupakan perkara yang melibatkan keselamatan negara dan hasil kerajaan.

"Sebagai contoh, jika rokok atau minuman beralkohol seludup dibawa masuk ke dalam negara, atau jika senjata diimport secara haram atau dadah diseludup keluar, pengimbas-pengimbas ini sepatutnya mampu mengesannya," kata Rayer.

Dia menggesa Kementerian Kewangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjelaskan apa yang telah berlaku terhadap peralatan tersebut, khususnya pengimbas kargo yang bertujuan untuk pelabuhan-pelabuhan utama dan lapangan terbang antarabangsa.

Rayer menambah bahawa dia berhasrat untuk membangkitkan perkara ini semasa perbahasan peringkat jawatankuasa bagi Belanjawan 2027.

Timbalan Menteri Luar, Lukanisman Awang Sauni,

Rakyat Malaysia ditahan di luar negara atas kes dadah

Terdahulu di Dewan Rakyat, Lukanisman mendedahkan bahawa 1,588 rakyat Malaysia telah ditahan di 40 buah negara atas kesalahan berkaitan dadah sehingga September tahun ini, yang merangkumi hampir 48 peratus daripada 3,322 rakyat Malaysia yang ditahan di luar negara.

Sambil menyatakan peningkatan sepanjang tempoh lima tahun, dia berkata angka tersebut meningkat daripada 1,181 pada 2024 kepada 1,303 pada tahun lepas, dan seterusnya kepada 1,588 pada tahun ini.

Indonesia mencatatkan jumlah tertinggi rakyat Malaysia yang ditahan atas kesalahan berkaitan dadah iaitu seramai 381 orang, diikuti oleh China (380), Singapura (310), Thailand (102), dan Jepun (72).

Lukanisman menjawab pertanyaan Doris Sophia Brodi (GPS-Sri Aman), yang bertanya mengenai rakyat Malaysia yang ditahan atau didakwa di luar negara atas kesalahan dadah sepanjang lima tahun yang lalu, serta keberkesanan pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang.

Timbalan menteri itu mengakui kebimbangan mengenai penguatkuasaan sempadan memandangkan sindiket dadah semakin menggunakan kaedah yang canggih, termasuk menyembunyikan dadah di dalam bagasi dan kasut yang telah diubah suai.

"Ini menunjukkan terdapat kelemahan di pintu masuk dan keluar negara kita, terutamanya di lapangan terbang," katanya.

Walau bagaimanapun, Lukanisman menyatakan bahawa teknologi pengimbasan di lapangan terbang berada di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri, dan dia yakin agensi penguatkuasaan yang berkaitan akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan.

Dia menambah bahawa tanggungjawab utama Wisma Putra adalah untuk menyediakan bantuan kedutaan kepada rakyat Malaysia yang ditahan di luar negara, termasuk menjaga kebajikan mereka dan memaklumkan kepada keluarga mereka.

Kaitan rakyat Malaysia dengan rampasan ketamin

Tindakan pihak parlimen meneliti perkara ini susulan siasatan pihak berkuasa Malaysia dan Indonesia berhubung rampasan 1.16 tan ketamin hidroklorida (HCl) di atas kapal MT Global 168 di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, pada 20 Oktober.

Pihak berkuasa Indonesia menemui 1,160 bungkusan ketamin di dalam 58 guni di atas kapal tangki yang berdaftar di Mongolia itu.

Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Hussein Omar Khan, kapal tersebut dipercayai berlepas dari sebuah kemudahan pelabuhan di Pasir Gudang, Johor, sebelum singgah di Pelabuhan Klang untuk mengisi minyak.

Kapal itu kemudian menuju ke Laut Andaman, di mana pihak penyiasat mengesyaki dadah tersebut dipindahkan antara kapal di tengah laut.

Pada hari Selasa, Bukit Aman mengesahkan penahanan dua lelaki warga Malaysia berusia lingkungan 40-an berhubung kes ini.

Salah seorang daripada mereka merupakan pengarah syarikat Makmur Marine Petroleum Sdn Bhd yang berpangkalan di Johor—pemilik terdahulu kapal tangki tersebut—manakala seorang lagi ialah broker yang terlibat dalam urusan penjualannya.

Hussein menyatakan bahawa siasatan awal mendapati kapal itu dibeli pada bulan April untuk tujuan pembaikan dan penjualan semula, sebelum akhirnya dijual kepada Golden Dolphin Co Ltd, sebuah syarikat yang berpangkalan di Yangon, Myanmar, pada 28 Jun.

Polis telah mendapatkan perintah reman selama tujuh hari terhadap kedua-dua lelaki itu bermula 26 Oktober, sementara tiga individu lain dari Singapura, Taiwan, dan Myanmar turut dikenal pasti untuk membantu siasatan.



