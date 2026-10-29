PARLIMEN | Rosol Wahid (PN-Hulu Terengganu) telah mengemukakan usul untuk merujuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen berhubung dakwaan "mengelirukan" mengenai prosiding undang-undang yang didakwa berkaitan dengan "mafia korporat".

Ahli parlimen pembangkang itu hari ini memaklumkan Dewan Rakyat mengenai usul tersebut, yang difailkan di bawah Peraturan Mesyuarat 36(12) dan diserahkan kepada pejabat Yang di-Pertua Dewan Rakyat pada 27 Oktober.

Menurut salinan usul yang dilihat oleh Malaysiakini, Rosol memohon agar Anwar dirujuk kepada jawatankuasa tersebut susulan "kenyataan yang mengelirukan" yang dibuat oleh Ahli Parlimen Tambun itu di Dewan Rakyat pada 20 Oktober, semasa sesi Soal Jawab Perdana Menteri.

Dalam usul tersebut, Rosol merujuk kepada dakwaan Anwar bahawa tindakan undang-undang telah diambil oleh seorang menteri yang didakwa menerima RM9.5 juta untuk bertindak sebagai orang tengah dalam pertikaian yang dikaitkan dengan dakwaan mafia korporat.

Rosol menyatakan bahawa dia telah mempersoalkan dakwaan perdana menteri itu pada masa tersebut, manakala pihak lain yang didakwa terlibat juga telah mengeluarkan kenyataan yang dikatakan menyanggah dakwaan Anwar.

Ahli parlimen yang digantung dari Bersatu itu turut mengesahkan kepada Malaysiakini bahawa dia masih belum menerima sebarang maklum balas rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Johari Abdul, berhubung usul tersebut.

Pada 20 Oktober, Rosol telah mempersoalkan Anwar mengenai dakwaan bahawa seorang Ahli Parlimen PKR menerima RM9.5 juta untuk melaksanakan urusan yang dikaitkan dengan mafia korporat, berdasarkan dakwaan yang dibuat dalam sebuah podcast oleh bekas Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli.

Bagaimanapun, Anwar menepis dakwaan tersebut sebagai dakwaan politik yang tidak berasas, sambil menegaskan bahawa menteri berkenaan telah mencabar tuduhan itu melalui proses undang-undang.

Walaupun perdana menteri tidak menyebut sebarang nama, Menteri Sumber Manusia R Ramanan sebelum ini telah menafikan tuduhan bahawa dia merupakan ahli parlimen PKR yang dimaksudkan.

Susulan pertukaran kenyataan di Dewan Rakyat, Rafizi menyatakan dalam satu kenyataan pada hari yang sama bahawa dia masih belum menerima sebarang notis undang-undang daripada Ramanan berhubung perkara itu, bercanggah dengan dakwaan Anwar.

Dua hari kemudian, Ramanan, yang juga merupakan naib presiden PKR, mengesahkan dalam satu sidang media bahawa dia tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap Rafizi.

Pada 23 Okt, Rafizi berkata dia telah mengarahkan peguamnya untuk memulakan tindakan undang-undang terhadap Ramanan.

Dia turut menambah bahawa ahli-ahli parlimen harus merujuk Anwar kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen kerana didakwa mengeluarkan kenyataan yang "tidak benar" di Dewan Rakyat.