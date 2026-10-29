Menteri Luar Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahawa kerajaan perlu berkomunikasi secara langsung untuk menyelesaikan isu rentas sempadan, termasuk jerebu.

Dia berkata demikian ketika mengadakan lawatan rasmi selama tiga hari ke Jakarta.

“Anda tidak boleh menjalankan diplomasi hanya melalui telefon atau media. Perlu ada pertemuan bersemuka untuk menjelaskan kebimbangan dan mencari penyelesaian,” katanya menurut Channel News Asia.

Balakrishnan berkata isu jerebu yang menjejaskan penduduk Indonesia dan Singapura turut melibatkan kepentingan politik. Namun, kedua-dua negara perlu terus mencari persamaan.

“Dalam keadaan seperti ini, penting untuk terus mencari penyelesaian melalui kerjasama dan pendekatan membina,” katanya.

Balakrishnan bertemu Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, di kediaman peribadinya di Hambalang, Bogor, semalam.

Pada masa sama, peserta demonstrasi berhimpun di bulatan Hotel Indonesia di tengah Jakarta bagi mendesak kerajaan mengambil tindakan lebih tegas terhadap kebakaran hutan.

Demonstrasi bersama slogan #IndonesiaSadar itu diadakan sempena Hari Ikrar Pemuda Indonesia pada 28 Okt. Himpunan turut berlangsung di beberapa bandar lain, termasuk Bandung di Jawa Barat dan Makassar di Sulawesi Selatan.

Menurut The Jakarta Post dan The Straits Times, ribuan orang menyertai demonstrasi di Jakarta walaupun tentera dan pasukan keselamatan Indonesia mengadakan sekatan.

Sebahagian peserta membawa sepanduk bertulis “Jika kami terbakar, kamu turut terbakar bersama kami” dan “Tiada udara bersih di bawah kerajaan yang kotor” sebagai tanda kemarahan terhadap krisis alam sekitar itu.

Demonstrasi itu menambah tekanan terhadap kerajaan Prabowo ketika Indonesia berdepan kebakaran hutan dan jerebu paling buruk dalam tempoh 11 tahun. Cuaca kering luar biasa yang dikaitkan dengan fenomena El Niño turut memburukkan keadaan.

Pejabat komunikasi kerajaan berkata pihaknya mengalu-alukan pandangan pelajar. Menurutnya, pihak berkuasa telah mengambil tindakan terhadap syarikat yang dikaitkan dengan kebakaran, membantu wilayah terjejas dan terus memantau keadaan.

Diplomasi tidak boleh dilakukan melalui telefon

Setiausaha Kabinet Indonesia, Teddy Indra Wijaya, berkata pertemuan Balakrishnan dengan Prabowo diadakan secara tertutup atas permintaan menteri Singapura itu.

Balakrishnan tiba di Jakarta pada Selasa ketika ketegangan meningkat akibat krisis jerebu dan keputusan Indonesia mengurangkan eksport gas asli ke Singapura.

Dia turut bertemu Menteri Luar Indonesia, Arrmanatha Nasir. Kedua-dua negara bersetuju menubuhkan pasukan petugas bersama untuk menyiasat syarikat yang disyaki terlibat dalam kebakaran. Kerjasama itu melibatkan perkongsian maklumat dan bukti rentas sempadan.

Kedua-dua negara turut mengumumkan penubuhan talian hotline baharu untuk menangani perselisihan antara mereka.

Balakrishnan mengesahkan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, telah berhubung dengan Prabowo. Perbincangan itu menunjukkan komitmen kedua-dua negara untuk menangani isu bersama, termasuk jerebu.

“Komunikasi telah berlangsung pada peringkat tertinggi antara perdana menteri saya dengan Presiden Prabowo. Kedua-dua pihak telah berkomitmen untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Kini, kita perlu melaksanakan rancangan dan menunaikan komitmen itu,” katanya.

Pada Selasa, Arrmanatha berkata usaha menangani jerebu merupakan “keutamaan utama negara” bagi Prabowo.

“Tiada sempadan yang sepatutnya melindungi mereka yang mengaut keuntungan daripada pembakaran hutan kita,” katanya.