PARLIMEN l Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi amaran bahawa Malaysia boleh menjadi sasaran potensi ancaman siber dan keselamatan lain ketika ketegangan geopolitik yang semakin meningkat di seluruh dunia.

Anwar berkata demikian susulan mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara (MKN) semalam untuk menilai implikasi serangan digital dan siber, serta ketegangan yang semakin meningkat di Asia Barat dan negara-negara lain.

Bagaimanapun, beliau belum menasihati rakyat Malaysia untuk membuat persediaan kecemasan, sebaliknya menekankan bahawa kerajaan sedang memperkukuh kesiapsiagaan dan penyelarasan sendiri dalam kalangan kementerian, agensi keselamatan dan sektor strategik untuk bertindak balas terhadap ancaman yang mungkin berlaku.

Anwar Ibrahim

"Sudah tentu, mesyuarat kita semalam menekankan beberapa langkah. Pertama, memperkukuh penyelarasan antara kementerian dan agensi.

"Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi pelbagai bentuk ancaman dalam dan luar negara," katanya di Dewan Rakyat hari ini.

Tambahan, Anwar berkata pentadbiran sedang memperkukuh perlindungan untuk infrastruktur dan sektor strategik negara, termasuk tenaga, pengangkutan, kewangan dan bekalan makanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan awam dan meningkatkan keupayaan agensi melalui teknologi.

Anwar berkata Kesatuan Eropah, Kanada dan Jepun menasihati rakyat mereka untuk menyimpan bekalan makanan bagi tempoh antara tiga hingga 10 hari di tengah ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat.

Nasihat itu dibuat susulan serangan siber meluas yang menyasarkan infrastruktur digital dan sistem pentadbiran kerajaan di negara-negara Barat, kata Anwar.

Memetik beberapa contoh, Anwar menyebut bahawa serangan siber di Belgium memaksa Kementerian Kewangannya menutup portal cukai kebangsaannya, manakala penggodam di Denmark menceroboh daftar penduduk pusatnya, menjejaskan rekod pengenalan hampir sembilan juta orang.

Di Amerika Syarikat, sistem fail komisen pilihan raya persekutuan dilaporkan terganggu selama 41 jam menjelang pilihan raya Senat, manakala pencerobohan siber di Jepun mendedahkan rekod peribadi lebih 100,000 anggota polis, menjejaskan operasi polis di beberapa daerah.

"Kita tidak boleh berfikir bahawa ancaman ini jauh daripada kita, kerana apa yang berlaku di Eropah, AS dan Jepun membimbangkan negara masing-masing," tambah Anwar.

Menurut laporan Newsweek pada 28 Okt, negara seperti Kanada, Jepun, Mexico dan Belanda menasihati kit kecemasan untuk tempoh 72 jam.

Negara lain mencadangkan tempoh kesiapsiagaan yang lebih lama, dengan Sweden dan Norway menasihati supaya mempunyai bekalan untuk kira-kira seminggu, dan Jerman menasihati bekalan hingga 10 hari.

Semalam, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi berkata kapasiti bekalan makanan di Malaysia mencukupi untuk sekurang-kurangnya enam bulan, sekali gus tidak memerlukan negara mengambil langkah kecemasan bagi menghadapi kemungkinan gangguan bekalan barangan keperluan asas ketika ini.

Katanya, kerajaan sentiasa memastikan keterjaminan makanan negara berada pada tahap yang baik, selain menjamin bekalan barangan keperluan asas mencukupi untuk rakyat dan individu yang berada di negara ini.

“Kita tidak nampak adanya keperluan ke arah itu kerana dari segi keterjaminan makanan dan tahap simpanan, ia mencukupi.

“Kita tahu bahawa sekurang-kurangnya kita mempunyai kapasiti selama enam bulan dari segi keterjaminan makanan,” katanya.

Ronald Kiandee, Ahli Parlimen Beluran

Sementara itu, ketika menjawab soalan tambahan yang dikemukakan oleh Ronald Kiandee (PN-Beluran) mengenai sejauh mana ancaman keselamatan yang dihadapi Malaysia, Anwar berkata kerajaan sedang memantau potensi ancaman yang melibatkan operasi perisikan asing di negara jiran.

Beliau secara khusus menyorot kehadiran agensi perisikan Israel di rantau ini, menyebut dakwaan petempatan Israel di Phuket dan selatan Thailand.

Beliau berkata agensi perisikan Malaysia memandang perkembangan ini sebagai potensi ancaman kepada negara.

"Malaysia sudah tentu dianggap salah satu sasaran. Terdapat dua sebab untuk ini; pertama, kerana keupayaan kita dalam ruang digital dan pusat data adalah antara yang terkuat.

"Dan kedua, kerana pendirian tegas kita mengenai beberapa isu yang dianggap kontroversial oleh sesetengah negara, terutamanya Eropah dan Amerika, seperti isu Palestin," tambah anggota parlimen Tambun itu.

Selain itu, Anwar mencadangkan supaya ketua pengarah MKN memberi taklimat kepada semua anggota parlimen dalam sesi tertutup dalam tempoh satu atau dua hari akan datang, tertakluk kepada persetujuan Parlimen.

Beliau juga menggesa anggota parlimen supaya tidak memandang ringan perkara itu, dengan berkata kerajaan menerima maklumat kemas kini perisikan selanjutnya semalam dan pagi ini daripada Kementerian Dalam Negeri.

"Ini bukan sesuatu yang patut kita ambil ringan. Justeru saya memohon kerjasama semua anggota parlimen kerajaan dan pembangkang untuk memberi peluang kepada MKN memberi taklimat kepada kita mengenai perkembangan terkini dalam tempoh satu atau dua hari ini," katanya.