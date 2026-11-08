Dua wanita cedera dalam kebakaran sebuah restoran dua tingkat di Jalan Tun Sambanthan, Kuala Lumpur, awal pagi tadi.

Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Kuala Lumpur dalam kenyataan memaklumkan panggilan kecemasan kejadian itu diterima pada jam 3.04 pagi.

Katanya kebakaran itu menyebabkan bahagian bawah restoran musnah sepenuhnya manakala bahagian atas rosak 50 peratus.

“Kebakaran menyebabkan dua wanita berusia 24 serta 34 tahun cedera pada tangan kanan serta patah tangan kiri.

“Mereka diberikan rawatan awal sebelum dihantar ke Hospital Kuala Lumpur,” menurut kenyataan itu.

Operasi melibatkan 35 anggota dan sembilan jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat (NNP) Hang Tuah, Pantai dan Seputeh.

Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan.

Sementara itu, di SELANGOR, sebuah stor penyimpanan peralatan Keretapi Tanah Melayu Bhd di Desa Pinggiran Putra, Sepang musnah kira-kira 95 peratus dalam kebakaran malam tadi.

Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor Ashrul Riezal Asbar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan kejadian itu pada jam 10.42 malam.

Kebakaran itu, katanya, bagaimanapun tidak melibatkan kemalangan jiwa.

“Antara barangan yang terbakar ialah 10 kontena, enam transformer dan tong diesel, empat tong gas oksigen dan tong gas karbon dioksida serta longgokan kabel,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Dia menambah operasi yang melibatkan 17 anggota dan empat jentera dari BBP Dengkil, Bangi serta Cyberjaya tamat pada jam 12.50 tengah malam.

Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan.

- Bernama