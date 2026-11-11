Saham Nvidia terus mencatatkan kerugian pada Selasa, meletakkan gergasi cip itu di landasan untuk kehilangan lebih AS$470 bilion dalam nilai pasaran dalam tempoh dua sesi dagangan berikutan kebimbangan yang kian meningkat terhadap kesan skandal hubungan sulit Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Jensen Huang dengan seorang wanita perniagaan China yang didakwa sebagai perisik Beijing.

Hubungan CEO itu dengan Alice Huang membantu mempermudah penghantaran cip Nvidia bernilai sekurang-kurangnya AS$7.5 bilion kepada syarikat-syarikat China, menurut The Information pada Selasa yang memetik dua individu yang mengenalinya. Alice Huang dan Jensen Huang tiada pertalian keluarga.

Presiden dan CEO NVIDIA Jensen Huang dikatakan menjalin hubungan sulit dengan pengintip China, Alice Huang

Menurut Reuters lembaga pengarah Nvidia memulakan siasatan dalaman pada Ahad, dan pengarah bebasnya pada Selasa menyatakan bahawa mereka melantik bekas Pemangku Pendakwa Raya AS Joon Kim serta firma guaman Wachtell, Lipton, Rosen & Katz untuk mengetuai siasatan syarikat berkenaan.

Secara berasingan, FBI sedang meneliti sama ada Huang, 63, dijadikan sasaran oleh operasi risikan asing. Huang memberitahu pekerja bahawa dia tidak setia kepada isterinya tetapi tidak memberi butiran lanjut mengenai hubungan tersebut.

Presiden Donald Trump pada Isnin berkata dia bercakap dengan Huang dan bertanya sama ada dia tahu wanita itu didakwa sebagai perisik China. Trump berkata Huang memberitahunya bahawa dia "langsung tidak tahu" dan dia mempercayai CEO Nvidia itu.

Trump turut menyatakan bahawa dia tidak tahu mengenai dakwaan pembabitan itu semasa Huang mengiringinya ke China pada Mei.

Bagaimanapun, New York Times melaporkan pada Selasa bahawa Setiausaha Negara merangkap penasihat keselamatan negara Marco Rubio memberi taklimat kepada Trump di atas pesawat Air Force One dalam perjalanan ke China berhubung risikan AS yang menunjukkan Huang terbabit dengan wanita yang dipercayai perisik China.

Taklimat itu menandakan sekurang-kurangnya kali kedua dalam tempoh tujuh bulan Trump diberitahu mengenai maklumat risikan berkenaan, kata NYT dengan memetik sumber yang mempunyai pengetahuan mengenai perkara itu.

Presiden dan CEO NVIDIA Jensen Huang

Tuduhan berkenaan menggiatkan lagi penelitian terhadap tadbir urus Nvidia, kepatuhan kawalan eksport, serta kebergantungan kepada kepimpinan Huang, selain menambah kegelisahan pelabur berhubung sama ada perbelanjaan besar-besaran bagi infrastruktur kecerdasan buatan akan memberikan pulangan yang mencukupi.

Saham Nvidia merosot lebih 6 peratus susulan penurunan 4.3 peratus pada Isnin, membolehkan Microsoft memotong peneraju sektor AI itu buat seketika sebagai syarikat kedua paling bernilai di dunia untuk kali pertama sejak Jun 2025.

"Perdebatan dalam kalangan pelabur adalah sama ada isu ini kekal khusus kepada syarikat sahaja atau bakal mencetuskan sekatan serta gangguan rentas infrastruktur AI," kata penganalisis Bank of America dalam satu nota.

"Kami tidak akan menyamakan dakwaan ini dengan kerosakan perniagaan yang terbukti."

Alice Huang, yang juga dikenali sebagai Huang Le, bersama suami dan kakaknya membina rangkaian syarikat di seluruh China dan Singapura untuk memperoleh cip Nvidia, menurut laporan The Information.

Jabatan Perdagangan AS dan Nvidia tidak memberikan maklum balas serta-merta berhubung permintaan untuk ulasan daripada Reuters.

Alibaba, Tencent, Megaspeed dan Shanghai Century Litong juga tidak dapat dihubungi serta-merta untuk ulasan di luar waktu pejabat. Reuters tidak dapat memverifikasi laporan itu secara bebas.