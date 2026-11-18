

Pilihan Raya Negeri Melaka sememangnya mengukuhkan hujah bagi kerjasama BN–PN, tetapi keputusan itu tidak wajar dianggap sebagai formula nasional yang siap tersedia.

Gabungan tersebut memenangi 24 daripada 28 kerusi pada 14 Nov, dengan BN memperoleh 21 kerusi dan PN tiga. Itu ialah keputusan tegas di peringkat negeri. Persoalan lebih sukar ialah sama ada mekanisme politik yang berjaya di Melaka boleh dipindahkan secara utuh ke medan PRU16 yang jauh lebih kompleks.

Jawapannya kurang bergantung pada momentum berbanding kebolehpindahan. Di Melaka, BN dan PN mengelakkan pertembungan langsung, membahagikan kawasan, menyelaraskan kempen dan mendapat manfaat daripada tumpuan pengundi Melayu.

Menurut keputusan akhir yang dilaporkan The Star, BN memperoleh 240,651 undi, atau 49.2 peratus daripada undi dibuang, manakala PH menerima 143,273 undi, atau 29.3 peratus. Angka itu menunjukkan kekuatan pilihan raya, tetapi tidak secara automatik membuktikan bahawa susunan sama akan berfungsi merentas landskap demografi, wilayah dan organisasi Malaysia yang berbeza.

Perbezaan ini penting kerana pilihan raya umum bukan sekadar pilihan raya negeri dalam skala lebih besar. Sabah dan Sarawak beroperasi melalui sistem gabungan yang berbeza. Kawasan bandar campuran bertindak secara berbeza daripada kerusi luar bandar majoriti Melayu.

Di Selangor, Perak dan Pahang, BN dan PN mempunyai sejarah persaingan langsung yang lebih panjang, jentera bertindih yang lebih kuat serta rundingan kerusi penyandang yang lebih rumit. Kerjasama di sana menuntut parti melepaskan kawasan yang mungkin dianggap sebagai wilayah organisasi, bukan sekadar peluang pilihan raya.

Penilaian saya ialah Melaka telah mengesahkan model penyelarasan, tetapi belum lagi model pemerintahan nasional. Perbezaan itu harus membentuk cara pemimpin politik menafsirkan kemenangan tersebut.

Ujian pertama ialah rundingan kerusi. Dalam PRU16, PAS, Bersatu dan Umno akan memasuki rundingan dengan penyandang, struktur tempatan dan tuntutan kekuatan masing-masing. Sesuatu pakatan hanya bertahan apabila pemimpin mampu menjelaskan kepada akar umbi mengapa melepaskan kerusi boleh memperkukuh perwakilan bersama, bukannya melemahkan parti mereka. Melaka mengurangkan persaingan; rundingan nasional mungkin mendedahkannya semula.

Ujian kedua ialah kebolehpindahan pengundi. Penganalisis Malaysiakini Bridget Welsh menganggarkan BN–PN memperoleh kira-kira 84 peratus undi Melayu di Melaka, manakala sokongan Cina kepada BN dianggarkan kekal sangat rendah.





Anggaran itu ialah analisis, bukannya statistik rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya, tetapi ia menimbulkan persoalan strategik penting: mengukuhkan satu blok pengundi boleh pada masa sama mengecilkan capaian kepada blok lain. Gabungan nasional yang mahu legitimasi Persekutuan perlu mempertimbangkan mobilisasi dan keluasan sokongan.

Ujian ketiga ialah keselarasan dasar. Kerjasama pilihan raya boleh dirunding mengikut kawasan; kerajaan tidak boleh berfungsi demikian. BN dan PN akhirnya memerlukan pendirian bersama mengenai percukaian, subsidi, reformasi institusi, pendidikan, pelaburan, hubungan Persekutuan-negeri dan dasar sosial. Tanpa program pemerintahan yang cukup jelas, penyelarasan undi yang berjaya mungkin sekadar menangguhkan perbezaan sehingga kuasa diperoleh.

Terdapat juga percanggahan segera. Umno kekal sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan Persekutuan sambil semakin menunjukkan keserasian pilihan raya dengan PAS dan PN. Susunan itu sah di sisi undang-undang dan boleh difahami secara politik, tetapi ia mewujudkan persoalan akauntabiliti. Pengundi berhak mengetahui sama ada kerjasama itu sementara, khusus untuk negeri atau dimaksudkan sebagai asas alternatif Persekutuan.

PH pula perlu mengelakkan kecenderungan melihat kekalahan Melaka semata-mata melalui lensa identiti. PH memenangi empat kerusi, tetapi cabaran lebih besar ialah mengenal pasti di mana sokongan merosot, dalam kalangan siapa, dan mengapa. Pemulihan pilihan raya memerlukan bukti mengenai kadar keluar mengundi, prestasi calon, kebimbangan ekonomi dan kredibiliti gabungan, bukan penjelasan selesa yang mengaitkan setiap kemunduran dengan mobilisasi komunal.

Bagi BN dan PN, godaan selepas kemenangan besar ialah menasionalisasikan naratif dengan segera. Itu terlalu awal. Melaka menunjukkan bahawa kerjasama berdisiplin boleh menukarkan persaingan berpecah kepada kerusi. Ia tidak membuktikan bahawa setiap kawasan akan menerima tawar-menawar sama, parti komponen akan melepaskan tuntutan dengan lancar, atau pengundi lebih luas akan bertindak secara serupa.

Pengajaran strategiknya, oleh itu, lebih mencabar daripada ungkapan “gelombang biru”. Menang bersama ialah satu pencapaian; membina gabungan yang mampu berunding secara nasional, memerintah dengan selaras dan mengekalkan sokongan merentas komuniti ialah pencapaian yang lain.

PRU16 bukan sekadar menguji sama ada BN dan PN boleh mengulangi aritmetik Melaka. Ia akan menguji sama ada kerjasama boleh diperluas tanpa membesarkan ketegangan dalaman. Melaka telah memberikan bukti keserasian politik. Persoalan seterusnya ialah sama ada keserasian itu boleh diinstitusikan menjadi susunan pemerintahan yang tahan lama, telus dan berwibawa secara nasional.

Itu memerlukan peraturan mengenai pertikaian, pemilihan calon, penyelarasan dasar dan akauntabiliti kepimpinan sebelum kerjasama nasional boleh dipersembahkan sebagai institusi, bukannya sekadar taktikal kepada seluruh rakyat Malaysia.

AZAM MOHD menulis komentar mengenai isu politik dan ekonomi semasa.

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