榴梿洞葛DT党命案一周年，死者家属律师要求总检察署交代调查结果，同时也将对警方及马来西亚政府提起民事诉讼。

律师拉杰什（Rajesh Nagarajan）和沙仄彼达（Sachpreetraj Singh）今天发文告表示，如果国家不愿追究涉事警员的责任，家属就会亲自追究到底。

“三条人命已经逝去，一年时间也白白浪费了。我们不会保持沉默，也不会就此罢休。”

他们表示，榴梿洞葛（Durian Tunggal）DT党命案不再只是三个悲痛家庭的遭遇，而是对马来西亚警员是否能够杀人后全身而退的一场考验。

“马来西亚公众都在关注此事，也已无法再容忍警察暴力、滥权，以及包庇涉案者、让他们免于追责的有罪不罚文化。”

反对以验尸庭取代提控

此外，他们也促总检察长全面公开说明，去年12月16日下令依据《刑事法典》第302条文（谋杀罪）展开的调查结果，并立即提控肇事者而不得再有任何拖延。

他们不满案件一年过去了，但至今却无人因此被提控，同时坚持当局须以谋杀罪对方涉案者，坚决反对总检察署以召开验尸庭取代刑事法律程序。

他们提醒，2025年12月16日，总检察署本身曾指示将此案重新归类，并援引《刑事法典》第302条文，以谋杀案方向展开调查。

”那么，谋杀案调查进展如何？调查发现了什么？“

求饶录音驳警方自卫论

他们反对总检察署之后提出召开验尸庭的建议，因为验尸庭旨在查明一个人死亡的方式、时间及相关情况，但不会裁定任何人的罪责，也无法对任何人提出控状。

”在本案中，总检察署已经掌握足够证据来决定是否提控。举行验尸庭只会造成更多拖延，毫无其他意义。”

“总检察署掌握了录音，也有验尸报告结果。然而，尽管掌握了这些证据，至今仍未提控这宗涉及三条人命的案件肇事者。”

”全国人民都听见（其中一名死者）罗格斯瓦兰（G Logeswaran）苦苦哀求饶命：‘不要，我还有孩子！’”

“这不是一个威胁警员的男子会说的话。这番求饶，也不符警方声称是出于自卫的说法。”

提醒警方不能担任判官

两名律师继称，验尸报告结果进一步支持家属从一开始就坚持的说法，即这三名男子遭到冷血枪杀，犹如执行死刑。

他们质疑，如果这些证据仍不足以促使当局提出谋杀控状，那么恐怕再也没有任何证据能够做到这一点。

他们接着提醒，警方只有一项职责，即逮捕嫌犯，并将他们带上法庭。

”只有法庭有权裁定罪责及判处刑罚。马来西亚法律并没有赋予警员充当法官、陪审团及刽子手的权力。”

“如果警员可以当场决定谁该生、谁该死，那么我们根本不需要法庭。”

去年11月24日清晨，警方在马六甲榴梿洞葛一处油棕园内击毙三名印裔男子。警方指控他们三人为“DT党”悍匪，案发时拒捕更严重致伤一名警员。

然而，死者家属随后于12月3日出示事发当时的通话录音，指控警方捏造袭警的情节，更疑似使用行刑的方式枪杀了他们的家人，因而要求援引谋杀罪来提控涉案警员。

家属更声称找到新“证据”，或足以推翻警方指控三名死者为悍匪的说辞。

12月16日，总检察署说明，在听取警方的汇报及建议后，同意以谋杀罪名调查此案。