Jenazah Sasterawan Negara A Samad Said selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara di Kuala Lumpur pada 10.55 pagi ini.

Terdahulu, lebih 300 jemaah terdiri daripada ahli keluarga Allahyarham, rakan penggiat seni dan orang ramai menunaikan solat jenazah di Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq di Bangsar yang dipimpin Imam 1 masjid berkenaan Muhammad Abid Ayub.

Bacaan talkin kemudiannya disempurnakan ketua imam masjid itu, Muhammad Ansari Paslan.

Turut hadir Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, Ketua Setiausaha Negara Shamsul Azri Abu Bakar dan tokoh wartawan A Kadir Jasin.

Jenazah kemudian dibawa ke tanah perkuburan untuk urusan pengebumian.

Antara yang hadir memberikan penghormatan terakhir di tanah perkuburan berkenaan ialah veteran DAP Lim Kit Siang, serta tiga Sasterawan Negara iaitu Anwar Ridhwan, Prof Siti Zainon Ismail dan Zurinah Hassan.

Hadir sama Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Hazami Jahari serta penyanyi dan komposer terkenal M Nasir.

Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada 6.10 petang semalam selepas menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur (HKL) akibat sakit tua selain turut menghidap diabetes.

A Samad Said yang dilahirkan pada 9 April 1935 di Kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal, Melaka merupakan penerima Anugerah Sastera Negara keempat pada 1985 dan terkenal dengan karya agung seperti novel Salina, Sungai Mengalir Lesu serta Hujan Pagi.



