Pengerusi DAP Sarawak, Chong Chieng Jen, menyifatkan keputusan PKR negeri untuk tidak bertanding dalam pilihan raya negeri (PRN) akan datang sebagai tindakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tunduk kepada ancaman daripada Gabungan Parti Sarawak (GPS).

Sokongan GPS diperlukan untuk mengekalkan Anwar sebagai perdana menteri sehingga tamat penggalnya, terutamanya kerana ia menyediakan jumlah kerusi yang diperlukan untuk terus bertahan sekiranya BN menarik sokongan.

"Jelas sekali, perdana menteri telah tunduk kepada ancaman daripada GPS dan menarik diri daripada pilihan raya negeri sebagai pertukaran untuk sokongan berterusan dalam kerajaan persekutuan.

"Bagi saya, ini bermakna mengorbankan demokrasi di Sarawak demi sokongan politik di peringkat persekutuan," kata Chong dalam satu klip video hari ini.

Sebelum ini pada hari Ahad, Pengerusi GPS, Abang Johari Openg, mempersoalkan mengapa parti-parti yang mendapat manfaat daripada sokongan gabungan itu untuk membentuk kerajaan persekutuan mahu mencabar mereka dalam pilihan raya negeri.

Abang Johari mengingatkan bahawa kerajaan persekutuan mungkin tidak akan wujud tanpa sokongan GPS.

Setakat ini, PKR, Amanah, dan Perikatan Nasional telah memutuskan untuk tidak bertanding dalam pilihan raya Sarawak. Sementara itu, DAP Sarawak akan berdepan dengan GPS di 12 daripada 82 kerusi dalam pilihan raya negeri tersebut.

Chong menyatakan bahawa keputusan untuk bertanding adalah sebahagian daripada autonomi DAP Sarawak, sambil menambah bahawa pembangkang diperlukan untuk memastikan GPS terus dipantau dan diimbangi.

"Jika GPS boleh menyebabkan perdana menteri memutuskan untuk tidak menyertai pilihan raya, apa lagi yang tidak mampu dilakukan oleh GPS?

"Ini hampir menyamai kuasa mutlak di negara ini," katanya.

Dia memberi amaran bahawa kuasa mutlak pasti membawa kepada rasuah. Dia juga mempersoalkan mengapa GPS tidak menggunakan kuasanya mendesak Putrajaya supaya bertindak lebih pantas dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963.

Kenyataan Chong itu sangat berbeza dengan pendirian Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke, yang menyatakan bahawa adalah tidak mampan sekiranya parti-parti dalam kerajaan persekutuan berlawan sesama sendiri di peringkat negeri.

Walau bagaimanapun, Loke tidak mengulas mengenai situasi di Sarawak.