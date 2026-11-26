Perdana Menteri Anwar Ibrahim meminta semua pihak bersabar mengenai tarikh Pilihan Raya Umum ke-16 (PRU16), sambil menegaskan pilihan raya itu akan diadakan sebelum Februari 2028, selaras dengan tempoh penggal pentadbiran kerajaan.

Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata PRU16 boleh berlangsung sama ada sebelum atau selepas sambutan Hari Kebangsaan tahun depan, namun tidak akan melangkaui Februari 2028.

"PRU16 mesti diadakan sebelum Februari 2028, begitu lebih kurang. Jadi sabarlah...ia juga sama ada sebelum Hari Kebangsaan ataupun sesudah. Ia tidak ada lebih daripada itu," katanya ketika menjawab soalan mengenai PRU16 pada program Dialog Negara, yang disiarkan menerusi saluran TV1 dan aplikasi RTMKlik, malam tadi.

Program itu turut disiarkan secara serentak di Bernama TV, Astro Awani, TV3, TV AlHijrah dan TVS.

Sejak kebelakangan ini, segelintir pihak mendesak supaya Parlimen dibubarkan bagi membolehkan PRU16 disegerakan untuk mendapatkan mandat baharu daripada rakyat.

Mengulas kemungkinan beliau terus menerajui kepimpinan negara sekiranya diberikan mandat sekali lagi pada PRU16, Anwar berkata komposisi kerajaan selepas pilihan raya bergantung pada keputusan PRU16 serta sokongan rakyat terhadap parti-parti politik.

Beliau berkata sekiranya diberi peluang untuk meneruskan pentadbiran, beliau berhasrat memanfaatkan pengalaman dan kekuatan sedia ada untuk terus mengangkat martabat Malaysia di persada serantau dan antarabangsa.

"Komposisi kita tak boleh tentu sebab kita tengok keadaan dan sokongan serta mandat yang diberikan kepada parti-parti. Tetapi kalau saya, tentulah saya nak teruskan dan tentunya dengan pengalaman yang ada, dengan kekuatan yang ada dapat mengangkat martabat Malaysia.

"Saya pencinta negara. Saya yakin dengan keupayaan negara. Saya meletak harapan tinggi kepada anak-anak muda dan saya mahu Malaysia ini sekarang diangkat menjulang menjadi satu negara yang hebat dan gagah di rantau dan dunia," katanya.

Dalam pada itu, Anwar berkata masyarakat perlu menilai setiap hujah berkaitan agama berlandaskan ilmu dan fakta sahih, bukannya menerima bulat-bulat pandangan politik yang boleh berubah mengikut kepentingan semasa.

Beliau berkata pendekatan dakwah sebenar perlu berteraskan penguasaan ilmu, namun terdapat pihak menjadikan agama sebagai alat politik sehingga mengelirukan masyarakat, khususnya mereka yang kurang memahami perbezaan antara hukum agama dengan pandangan politik.

"Kasihan rakyat kita yang menggunakan agama yang pemahamannya agak dangkal, dia terima sebagai yang qat'i (muktamad) yang sudah tetap dan tidak boleh dirombak.

"Padahal kenyataannya ini kan pendapat, pendapat politik. Sebab itu kadang-kadang dalam politik itu dua tahun sekali diubah fatwanya, tetapi orang anggap benda ini daripada tok guru, dia ikut betul. Padahal ini pandangan politik," katanya.

Anwar berkata perkembangan media sosial turut menimbulkan cabaran apabila sesiapa sahaja boleh tampil seolah-olah pakar dan mengeluarkan tafsiran sendiri berhubung isu agama, termasuk atas kepentingan politik.

Beliau berkata masyarakat perlu membudayakan sikap menyemak, menilai dan membahaskan sesuatu pandangan berdasarkan sumber serta fakta yang jelas, tanpa mengira sama ada ia dikemukakan pembangkang atau pemimpin kerajaan.

Katanya penerimaan sesuatu pandangan secara membuta tuli tanpa usul periksa bukan sahaja menghalang perkembangan pemikiran kritis, malah boleh merendahkan kedudukan agama Islam dalam masyarakat.

Barisan panel dalam program Dialog Negara ialah Pengasas Komuniti Pejuang Hartanah Ahyat Ishak; Pengarah Strategi Kumpulan KRA Amir Fareed Rahim; Pegawai Perubatan yang juga pempengaruh media sosial Dr Malar Santhi Santherasegapan serta Usahawan dan Pencipta Kandungan Digital Adam Shamil.

Turut terlibat Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif PlusVibes Group Madiha Fuad; Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Farm Fresh Berhad Azmi Zainal; Pendakwah Bebas Izzhar Nazri; Pengasas Architects of Diversity (AOD) Malaysia Jason Wee dan Yang Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Mara (UiTM) Mohamad Adib Hazim Mohamad Razali.

- Bernama