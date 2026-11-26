Keluarga Allahyarham Noorizwan Zulkefly sudah melakukan pelbagai usaha untuk mendapatkan penjelasan berhubung kematiannya dalam tahanan polis, justeru kata peguam mereka, Wan Nabila Dina Wan Zamri, persoalan mengenai langkah seterusnya kini perlu dijawab oleh kerajaan,

Wan Nabila berkata keluarga Noorizwan tidak sepatutnya terus dibebankan dengan tanggungjawab mendapatkan perkembangan siasatan daripada pihak berkuasa, sebaliknya kerajaan perlu memaklumkan status siasatan, pihak yang mengendalikannya serta tindakan seterusnya.

“What's next? (Langkah seterusnya?) Itu bukan soalan yang keluarga patut perlu jawab. Itu soalan yang kerajaan perlu jawab.

“Bola sekarang berada di gelanggang kerajaan, dan sejak awal lagi menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memberitahu kami apa yang sedang berlaku dengan siasatan,” katanya pada sidang media selepas keluarga membuat laporan polis di IPD Petaling Jaya hari ini.

Sementara itu, adik mangsa, Nooranis, mempersoalkan sama ada keluarga mereka perlu menghadap Yang di-Pertuan Agong pula selepas mereka sebelum ini sudah bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan beberapa menteri bagi mendapatkan perhatian terhadap kes berkenaan.

“Kami dah jumpa Perdana Menteri (Anwar Ibrahim) dah jumpa Menteri Dalam Negeri (Saifuddin Nasution Ismail), tak akan nak kena jumpa Agong pula?” katanya.

Nooranis berkata keluarga mereka sudah berusaha mendapatkan penjelasan daripada pelbagai pihak, namun sehingga kini masih belum menerima perkembangan yang memuaskan berhubung siasatan kematian abangnya.

Menurutnya, keluarga mereka juga terpaksa pergi ke pelbagai pejabat kerajaan dan balai polis untuk mendapatkan maklumat mengenai perkembangan kes, sedangkan perkara itu sepatutnya dimaklumkan sendiri oleh pihak berkuasa.

Katanya, keluarga mereka masih tidak mengetahui status sebenar siasatan, siapa yang bertanggungjawab mengendalikannya, identiti individu yang disiasat dan berapa ramai yang terlibat.

Terdahulu, Nooranis membuat laporan polis di IPD Petaling Jaya susulan penerimaan laporan penuh bedah siasat abangnya pada 16 November lalu.

Menurut laporan polis itu, laporan bedah siasat oleh pakar patologi forensik, Dr Faridah Mohd Nor, menemukan 46 kecederaan luaran pada tubuh Noorizwan, dari kepala hingga ke tapak kaki.

Kecederaan itu termasuk lebam, luka calar dan luka koyak pada kepala, muka, bahu, belakang badan, tangan, kaki, pergelangan tangan, paha, lutut serta tapak kaki.

Laporan itu turut menyatakan punca kematian Nor Izwan ialah kecederaan kepala akibat trauma tumpul.

Pakar patologi berpendapat kecederaan berkenaan konsisten dengan trauma tumpul yang dilakukan oleh seorang dan/atau lebih individu dalam tempoh tiga hari sebelum kematiannya.

Selain itu, laporan tersebut menyatakan terdapat kecederaan dalaman serius termasuk pendarahan di bawah kulit kepala, pendarahan menyeluruh pada permukaan otak (subarachnoid haemorrhage) serta lebam pada bahagian hadapan kanan otak.

Turut ditemukan lebam pada mesenteri usus berukuran 15 sentimeter x 13 sentimeter, dengan pemeriksaan mikroskopik menunjukkan pendarahan sehingga ke dalam otot di bawah kawasan lebam.

Laporan itu turut menyatakan pakar patologi tidak menemui sebarang penyakit semula jadi yang menyebabkan atau menyumbang kepada kematian Noorizwan.

Mengulas dapatan berkenaan, Wan Nabila berkata tiga perkara utama yang perlu diberi perhatian ialah jumlah kecederaan, kemungkinan penglibatan lebih daripada seorang individu serta punca kematian akibat trauma tumpul.

“Apabila kita membaca semua ini secara bersama, satu-satunya kesimpulan munasabah yang boleh dibuat ialah dia telah dibunuh,” katanya.

Dalam laporan polis berkenaan, Nooranis turut mendakwa abangnya dipukul berulang kali di seluruh badan ketika berada dalam tahanan polis di IPD Cheras.

Noorizwan ditangkap pada 20 September lalu dan ditahan di IPD Cheras selama 11 hari sebelum dibawa ke Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM) pada malam 30 September.

Dia disahkan meninggal dunia pada jam 1.52 pagi, 1 Oktober.

Nooranis menyorot sudah 56 hari berlalu sejak kematian abangnya, namun tiada anggota polis dikenakan tindakan atau didakwa berhubung kejadian itu.

Dia turut mempersoalkan mengapa kes berkenaan masih disiasat mengikut Seksyen 331 Kanun Keseksaan.

Sehubungan itu, keluarga Noorizwan menegaskan desakan agar perkembangan siasatan dimaklumkan secara berkala dan pihak yang bertanggungjawab diambil tindakan.

Wan Nabila berkata pihak peguam akan terus bersama keluarga berkenaan untuk mendapatkan penjelasan dan mendesak pihak berkuasa mengambil tindakan sewajarnya.

“Tidak sepatutnya keluarga yang perlu mengejar kerajaan untuk mendapatkan perkembangan, langkah seterusnya atau mengetahui apa yang akan dilakukan selepas ini,” katanya.